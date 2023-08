Fintech.li 2023 Konferenz: Connecting the Dots to Shape the Next Human Agenda

Liechtenstein – Fintech.li freut sich, seine mit Spannung erwartete Fintech.li 2023 Konferenz anzukündigen, die am 11.-12. September in Schaan, Liechtenstein, stattfinden wird. Mit dem Topic «Connecting the Dots to Shape the Next Human Agenda» wird diese wegweisende Konferenz führende Branchenexperten, Leader, Investoren, Wissenschaftler und Entrepreneure zusammenbringen, um die neuesten Trends, Regulierungen und Chancen im Bereich Blockchain und Fintech zu erkunden und Investitionsmöglichkeiten im sich rasant entwickelnden Web3-Bereich zu untersuchen.

Das Finanzökosystem steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Die Konferenz wird als Plattform dienen, um die Knotenpunkte zu verbinden und die Kluft zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der aufkommenden dezentralisierten Finanzlandschaft zu verbinden. Indem die Stärken beider Bereiche integriert werden, kann ein umfassendes Finanzökosystem aufgebaut werden, das den sich entwickelnden Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht wird und sein wahres Potenzial entfesselt.

Fintech.li 2023 ist stolz darauf, die renommiertesten Speaker zu präsentieren, die an der Spitze der Blockchain-Revolution stehen. Bestätigte Speaker sind unter anderem Peter Grosskopf (Unstoppable Finance), Patrick Hansen (Circle), Christian Angermayer (Apeiron Invest), Marta Piekarska-Geater (ConsenSys), Paul Kohlhaas (vitaDAO), Stefan George (Gnosis DAO), Marc P. Bernegger (Maximon), Julien Bouteloup (stake Capital), Isabell M. Welpe (TUM München), Delphine Forma (BitMEX), Franz Bergmüller (SEBA Bank) und viele weitere visionäre Köpfe.

Im Rahmen der Konferenz wird auch ein Startup Showcase für Early-Stage-Startups stattfinden. Diese einzigartige Gelegenheit ermöglicht es Fintech- und Web3-Innovatoren, ihre Ideen und Projekte zu pitchen und die Zukunft mitzugestalten. Als Investor sollten Sie unbedingt vorbeischauen, um einen Blick auf die Start-ups der nächsten Generation zu werfen.

Aufbauend auf dem Erfolg der vorherigen Konferenz im Jahr 2022, bei der das Potenzial von Defi von traditionellen Institutionen anerkannt wurde, strebt Fintech.li 2023 eine weitere Stärkung dieser Verbindung an. Die Konferenz zielt darauf ab, die Transformation der traditionellen Finanzbranche in ein hybrides Ökosystem zu erleichtern, das die besten Aspekte von Defi und Cefi kombiniert.

Web3 hat sich als Europas vielversprechendster Weg zur digitalen Souveränität herauskristallisiert. Mit der EU, die derzeit die größte Krypto-Wirtschaft ist und über 1 Billion US-Dollar an Transaktionen verzeichnet, steht die Region bereit, ihre fortschrittlichen und harmonisierten Regulierungen zu nutzen, um sich im globalen Markt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Darüber hinaus positioniert die Einführung des EU-MiCA-Frameworks für Krypto-Assets Europa als Vorreiter bei der Festlegung globaler Standards und festigt seine Rolle als wichtiger Akteur in der sich wandelnden Finanzwelt.

Die Fintech.li 2023 Konferenz verspricht eine wegweisende Konferenz zu sein, die die Zukunft von Finanzen und Technologie prägt. Sei dabei am 11.-12. September in Schaan, Liechtenstein. (Fintech.li/mc/ps)

Fintech.li 2023