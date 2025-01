Flugkraftstoff-Startup Metafuels sammelt 9 Mio. US-Dollar ein

Adliswil – Metafuels, ein Entwickler von Technologien für nachhaltigen, mit bestehenden Flugzeugen kompatiblen Flugkraftstoff, hat in einer von Celsius Industries geleiteten Finanzierungsrunde 9 Mio. USD erhalten. Weitere neue Investoren sind RockCreek, Fortescue Ventures, Verve Ventures, sowie die bestehenden Investoren Energy Impact Partners (EIP) und Contrarian Ventures. Metafuels hat – zusammen mit dem PSI Institute – kürzlich einen Zuschuss in Höhe von 5 Millionen Dollar vom Bundesamt für Energie der Schweizer Regierung erhalten.

Damit hat Metafuels in etwas mehr als zwei Jahren insgesamt 22 Mio. USD eingeworben und ist damit eines der am besten finanzierten Startups für nachhaltige Flugkraftstoffe in Europa. Die Finanzierungsrunde folgt auf mehrere technologische Durchbrüche in den Jahren 2023 und 2024, die die nächste Phase des Entwicklungszyklus von Metafuels einläuten – den Übergang von der Laborforschung zur Demonstration und zum Produktionsmassstab. Im Mai dieses Jahres gab Metafuels bekannt, dass es eine Vereinbarung mit European Energy über die Errichtung einer Anlage für synthetischen nachhaltigen Flugkraftstoff (e-SAF) in Dänemark unterzeichnet hat. Die Anlage wird täglich etwa 12’000 Liter e-SAF produzieren.

Der Vorsitzende Leigh Hackett kommentierte: «Die Käuferallianz ist etwas, das wir aktiv in Erwägung ziehen, um unsere Pläne für den Aufbau von e-SAF-Kapazitäten zu unterstützen, während wir unsere Technologie ausbauen und industrialisieren. Durch die Zusammenarbeit mit uns erhalten die Teilnehmer privilegierte Einblicke in technologische Entwicklungen, spielen eine wichtige Rolle bei der Markteinführung dieser dringend benötigten Technologie und sichern sich gleichzeitig steigende Mengen an e-SAF, um ihre Dekarbonisierungsverpflichtungen zu erfüllen.

Saurabh Kapoor, CEO und Mitbegründer von Metafuels, fügte hinzu: «Wir sind begeistert, Celsius, RockCreek, Fortescue und Verve als neue strategische Partner an Bord zu haben. Seit dem Start haben wir nun 22 Millionen Dollar aufgebracht, die es uns ermöglichen werden, das Demonstrationsprogramm abzuschliessen und uns auf die Industrialisierung und die kommerzielle Einführung unseres e-SAF-Angebots zu konzentrieren. Wir werden eine Reihe neuer Standorte für die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff ins Auge fassen und stehen bereits in Kontakt mit verschiedenen Interessengruppen als potenzielle Investoren oder e-SAF-Abnehmer.» (tech.eu/mc/hfu)

Metafuels