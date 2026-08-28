Addex beschafft sich im Rahmen seines ATM-Vertrags 2,8 Millionen US-Dollar

Genf – Addex Therapeutics (SIX und Nasdaq: ADXN), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung eines Portfolios neuartiger kleinmolekularer allosterischer Modulatoren für neurologische Erkrankungen konzentriert, gab bekannt, dass es durch den Verkauf von 437.869 ADSs, die 52.544.280 Aktien entsprechen,einen Bruttoerlös von 2,8 Millionen US-Dollar (2,2 Millionen CHF) erzielte.

Die Transaktion fand im Rahmen seiner „At the Market“ (ATM)-Emissionsvereinbarung mit H.C. Wainwright & Co statt.

Nach dem gemeldeten Verkauf dieser ADSs hat sich die Liquiditätsreichweite von Addex bis ins vierte Quartal 2027 verlängert. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien, ohne eigene Aktien, ist auf 210.292.217 Aktien gestiegen, während die Anzahl der ausgegebenen Aktien unverändert bei 218.654.496 Aktien blieb. (Addex/mc/hfu)

Addex Therapeutics