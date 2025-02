Fruitful AI schliesst Seed-Runde ab

Zürich – Fruitful AI, ein Startup im Bereich der industriellen Computer Vision, hat eine Seed-Runde abgeschlossen, um seine innovativen Lösungen für Qualitätskontrolle und Fertigungseffizienz zu skalieren. Die Runde wurde von der MFL Group, einem weltweit führenden Hersteller von Produktionsanlagen, und der Hatteland Group, einem norwegischen Industrieinvestor, der auf innovative Technologien spezialisiert ist, geleitet.

Die Finanzierung wird Fruitful AI in die Lage versetzen, die Reichweite seiner Vorzeigeplattformen NeoEdge und NeoCloud zu erweitern. Diese Lösungen wurden entwickelt, um Qualitätskontrollprozesse zu vereinfachen, indem sie modernste Computer Vision mit Cloud-gestützter Analytik kombinieren.

NeoEdge liefert Fehlererkennung in Echtzeit direkt an der Produktionslinie und nutzt die Leistung von Edge Computing, um eine unübertroffene Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erreichen.

NeoCloud ergänzt dies, indem es die Datenkennzeichnung, die Systemeinrichtung und die langfristige Analyse übernimmt und so sicherstellt, dass Unternehmen Zugang zu leistungsstarken Erkenntnissen und nahtlosen Leistungsverbesserungen haben.

Zusammen ermöglichen diese Plattformen den Herstellern, ein noch nie dagewesenes Mass an Präzision zu erreichen und gleichzeitig die Einfachheit und Skalierbarkeit zu wahren.

Strategische Partnerschaft mit Branchenführern

Die Co-Lead-Investoren, MFL Group und Hatteland, bringen jahrzehntelange Erfahrung und Marktkenntnis in Fruitful AI ein. Ihr Engagement stärkt die Position des Unternehmens im Industriesektor und bietet nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch strategische Beratung und Verbindungen zur Industrie. Als Teil der Partnerschaft wird Andrés Cartagena Ruiz, Leiter von MFL X, dem Vorstand von Fruitful AI beitreten. Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Servitization und Digitalization wird Andrés Cartagena Ruiz eine zentrale Rolle bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und der Ausweitung seiner Marktpräsenz spielen.

«Diese Investition ist ein weiterer Schritt auf der Corporate Venturing-Reise der MFL Group, die Hightech-Startups unterstützt, die die industrielle Welt umgestalten. Ich freue mich darauf, neben visionären Gründern dem Vorstand beizutreten – das wird eine unglaubliche Reise!» – Andrés Cartagena Ruiz, Leiter von MFL X.

«Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der MFL Group und Hatteland», sagte Patrick Albrecht (CEO). «Ihre Expertise in der Fertigung und Automatisierung passt perfekt zu unserer Vision, KI-Lösungen zu liefern, die sowohl leistungsstark als auch praktisch sind. Mit dieser Investition können wir Herstellern helfen, neue Effizienz- und Qualitätsniveaus zu erschließen.

Anforderungen der Industrie erfüllen

Angesichts des zunehmenden Drucks auf die Hersteller, die Qualität zu verbessern und gleichzeitig die Verschwendung zu reduzieren, erfüllen die Lösungen von Fruitful AI einen entscheidenden Bedarf auf dem Markt. Traditionelle Qualitätskontrollmethoden sind oft unzureichend, da sie auf menschliche Inspektion oder starre Systeme angewiesen sind, die mit Schwankungen zu kämpfen haben.

Die Technologie von Fruitful AI meistert diese Herausforderungen mit:

Unübertroffene Präzision: Ermöglicht die Erkennung von Defekten im kleinsten Maßstab, selbst bei komplexen Objekten wie glänzenden Metallen oder transparentem Glas.

Schneller Einsatz: Das System benötigt zu Beginn nur 30 fehlerfreie Bilder und lernt und verbessert sich im Laufe der Zeit, um sich an neue Produkte und Produktionsänderungen anzupassen.

Skalierbare Leistung: Unterstützt über 35 Inspektionen pro Sekunde, mit horizontaler Skalierung über mehrere Edge-Geräte, um selbst die anspruchsvollsten Produktionsumgebungen zu erfüllen.

‍Eine Vision für die Zukunft

Fruitful AI hat sich zum Ziel gesetzt, industrielle KI für Unternehmen jeder Grösse zugänglich zu machen, um die Einführung zu vereinfachen und einen nachhaltigen Wert zu schaffen. Die Finanzierung wird auch die laufende Forschung und Entwicklung unterstützen, damit das Team seine Algorithmen verfeinern, die Plattformfunktionen verbessern und neue Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen erforschen kann.

«Wir glauben an eine Zukunft, in der KI eine intelligentere und nachhaltigere Produktion ermöglicht», fügte Alberto Cenedese (CCO) hinzu. «Diese Finanzierung ist ein wichtiger Schritt, um diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen und sicherzustellen, dass unsere Technologie auch weiterhin die Grenzen dessen, was in der Qualitätskontrolle möglich ist, verschiebt.» (Fruitful/mc/hfu)