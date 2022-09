GEM Digital Limited investiert 50 Millionen Dollar in Inery in Erwartung des Coin-Launches und des Börsengangs

Über Inery

Inery ermöglicht eine dezentralisierte, sichere und vertrauenswürdige Grundlage für die Datenbankverwaltung durch die Nutzung der Blockchain-Technologie. Inery führt eine dezentralisierte und verteilte Infrastruktur für die Datenbankverwaltung ein. https://inery.io/



Über GEM Digital Limited

GEM Digital Limited ist eine Investmentfirma für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen mit Sitz auf den Bahamas beschafft, strukturiert und investiert aktiv in Utility-Token, die an über 30 CEXs und DEXs weltweit notiert sind.

Global Emerging Markets («GEM») ist eine 3,4 Milliarden Dollar schwere alternative Investmentgruppe mit Büros in Paris, New York und auf den Bahamas. GEM verwaltet eine Reihe von Investmentvehikeln, die sich auf Schwellenländer konzentrieren, und hat über 530 Transaktionen in 72 Ländern abgeschlossen. Jedes Anlagevehikel hat ein anderes Maß an operativer Kontrolle, risikobereinigter Rendite und Liquiditätsprofil. Die Familie der Fonds und Investitionsvehikel bietet GEM und seinen Partnern ein Engagement in Small-Mid Cap Management Buyouts, private Investitionen in öffentliche Aktien und ausgewählte Risikoinvestitionen. https://www.gemdigital.com/