GKB lanciert Echtzeitüberweisung für ausgehende Zahlungen

Chur – Die Graubündner Kantonalbank (GKB) verarbeitet eingehende Instant-Zahlungen bereits seit März 2024. Neu bietet sie auch das Senden von Geld in Echtzeit an. Der Dienst ist kostenlos und steht Kundinnen und Kunden ab sofort im e-Banking zur Verfügung.

Bei einer herkömmlichen Banküberweisung innerhalb der Schweiz wird das Geld unter Umständen nach einigen Stunden, am nächsten Tag oder noch später auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben – je nachdem, ob der Auftrag tagsüber, nachts, werktags, am Wochenende oder an einem Feiertag aufgegeben wird.

Der neue Service mit Instant-Zahlungen ermöglicht es, Zahlungsaufträge im Inland bis zu einem Betrag von 20’000 Schweizer Franken rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr abzuwickeln – auch an Wochenenden und Feiertagen. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn die Empfänger auf eine schnelle Gutschrift angewiesen sind: Instant-Zahlungen werden in der Regel innert zehn Sekunden gutgeschrieben und der neue Saldo steht sofort zur Verfügung.

Von der kostenlosen Zahlungsart profitieren Kundinnen und Kunden der GKB über das e-Banking bereits jetzt. In der Mobile Banking App lässt sich die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt, mit der sich in Arbeit befindlichen erneuerten Version, nutzen. Die kommende GKB Mobile Banking App beinhaltet darüber hinaus diverse weitere Optimierungen.

Weitere Informationen zu Instant-Zahlungen unter gkb.ch/instant-zahlung. (GKB/mc/ps)