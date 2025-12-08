Jon Fadri Pitsch wird neues Mitglied der Geschäftsleitung der Graubündner Kantonalbank

Chur – Der Bankrat der Graubündner Kantonalbank (GKB) hat Jon Fadri Pitsch per 1. Januar 2026 zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er übernimmt damit die Geschäftseinheit Märkte, die er bereits seit August 2025 interimistisch führt. Jon Fadri Pitsch arbeitet seit 2023 für die GKB und verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche sowie einen umfassenden Leistungsausweis.

Die Geschäftseinheit Märkte verantwortet die Beratung und Betreuung aller Kundensegmente sowie den Vertrieb sämtlicher Dienstleistungen und Produkte. Zur Einheit gehören die vier strategischen Geschäftsfelder Privatkunden & Hypotheken, Geschäftskunden, Private Banking und Institutionelle Kunden sowie die zehn über den ganzen Kanton verteilten Regionalsitze.

«Jon Fadri Pitsch hat ein hohes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Mit seiner engagierten, umsichtigen Haltung und seinen fachlichen Kompetenzen bringt er ideale Voraussetzungen mit, um die ganzheitliche Beratung und Kundennähe der Bank zu stärken und weiterzuentwickeln», so Bankpräsident Heinz Huber. «Mit Jon Fadri Pitsch wird die Geschäftsleitung durch eine interne Führungspersönlichkeit mit langjähriger Bankerfahrung und starkem Bezug zu Graubünden optimal ergänzt und komplettiert», freut sich GKB CEO Daniel Fust.

Jon Fadri Pitsch (Jahrgang 1982) ist in Zuoz aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie in Chur. Nach dem Studium in Betriebsökonomie absolvierte er diverse berufsbegleitende Weiterbildungen und erlangte ein eidgenössisches Diplom als Finanzanalytiker und Vermögensverwalter. Nach mehrjähriger Tätigkeit mit Führungsfunktionen in der Schweizer Finanzbranche übernahm er im September 2023 die Leitung des Bereichs Institutionelle Kunden bei der GKB. (GKB/mc/hfu)