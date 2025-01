Global X ETFs: Investitionsausblick & Prognose für 2025

Das Jahr 2025 wird von den komplexen Zusammenhängen zwischen globalen makroökonomischen Bedingungen, geopolitischer Dynamik und Branchentrends geprägt sein.

von Morgane Delledonne, Leiterin Anlagestrategie Europa, Global X ETFs

USA: Chancen vor dem Hintergrund sinkender Zinsen

In den Vereinigten Staaten dürfte die Inflation gedämpft bleiben, während die Märkte mit zwei oder drei Zinssenkungen rechnen, gestützt durch ein gestiegenes Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen.

Überparteiliche politische Massnahmen wie der Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) und der CHIPS Act könnten das Wachstum von Infrastruktur und Halbleitern katalysieren. Mehr als die Hälfte der 1,2 Billionen US-Dollar IIJA und 3 Milliarden US-Dollar aus dem CHIPS Act müssen noch zugewiesen werden, was auf erhebliche Chancen für Anleger hindeutet. Unter einer republikanischen Regierung könnte eine Beschleunigung der Reindustrialisierungsbemühungen diesen Druck verringern, indem die heimische Produktion angekurbelt wird.

Europa: Wirtschaftliche Herausforderungen, aber auch sektorale Chancen

In Europa wird das Wirtschaftswachstum vor exogenen Herausforderungen stehen, darunter die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft, die Stärke des Dollars und Kapitalabflüsse in US-Aktien. Dank der Attraktivität unterbewerteter Aktien und einer möglichen Erholung der Exporte, die durch die Schwäche des Euro unterstützt wird, könnten sich jedoch Chancen ergeben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) prognostiziert Zinssenkungen bis Mitte 2025, die die Wirtschaftstätigkeit ankurbeln könnten, indem sie die Finanzierungskosten für geplante Infrastrukturprojekte in Höhe von rund 1,1 Billionen Euro senkt. Diese Investitionen, die aus dem Fonds «Next Generation EU» und der Kohäsionspolitik unterstützt werden, werden sich auf erneuerbare Energien, den digitalen Wandel und öffentlich-private Partnerschaften konzentrieren.

Fast 60% des Budgets der Aufbau- und Resilienzfazilität in Höhe von 723,8 Mrd. EUR sind noch nicht zugewiesen, was erhebliche Chancen bietet, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur und saubere Energie, einschliesslich der Kernenergie.

Branchen- und geopolitische Trends

Die Vereinigten Staaten und Europa sind nach wie vor wichtige Knotenpunkte für die Modernisierung der Infrastruktur, die Halbleiterproduktion und die Energiewende. Eine mögliche Aufhebung des Inflation Reduction Act (IRA) durch eine Trump-Regierung würde die bereits verfügbaren öffentlichen Mittel nicht gefährden und es den Investoren ermöglichen, weiterhin auf das inländische Industriewachstum zu setzen.

Darüber hinaus steigen die weltweiten Verteidigungsausgaben aufgrund von Konflikten in Europa, dem Nahen Osten und Asien deutlich an. Deutschland zum Beispiel investierte erstmals seit dem Kalten Krieg mehr als die erforderlichen 2% des BIP in Verteidigungsausgaben. Diese Entwicklung treibt Innovationen im Bereich fortschrittlicher militärischer Technologien wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und autonome Systeme voran.

Anlagestrategien für das Jahr 2025

Angesichts der anhaltenden Inflation und des wirtschaftlichen Drucks ist ein umsichtiges Portfoliomanagement erforderlich. Wachstumssektoren wie Verteidigungstechnologie, Kernenergie und Infrastrukturentwicklung bieten strategische Ausrichtung bei langfristigem politischem Gegenwind.

Um die potenzielle Volatilität an den Anleihemärkten zu mildern, kann es eine gute Idee sein, die Allokation in festverzinslichen Wertpapieren mit Aktienertragsstrategien und Derivaten zu diversifizieren. Insgesamt bleibt die Diversifizierung der Strategien der Schlüssel zur Verringerung der Risiken im Zusammenhang mit geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheit.

Zusammenfassend unterstreicht der Global X ETFs Investment Outlook 2025 die Notwendigkeit einer strategischen und flexiblen Vision, um sich in einem komplexen und vernetzten wirtschaftlichen Umfeld zurechtzufinden. (Global X ETFs/mc/pg)