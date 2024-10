Handelsvolumen an der SIX im September deutlich höher als im Vorjahr

Zürich – Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange war im September 2024 deutlich höher als im entsprechenden Vorjahresmonat. Auch im bisherigen Jahresverlauf steht umsatzmässig ein dickes Plus.

Der Gesamtumsatz legte im September im Vorjahresvergleich um 23,5 Prozent zu auf 98,4 Milliarden Franken. Bei der grössten Kategorie Aktien (Anteil 72%) stieg der Umsatz um gut 10 Prozent, bei den wesentlich kleineren Segmenten Obligationen und ETF waren es +95 bzw. +50 Prozent, wie die SIX am Dienstag mitteilte. Das Segment «verbriefte Derivate» legte minim um 0,4 Prozent zu. Es ist indes in Bezug auf das Gesamtvolumen (0,6%) vernachlässigbar.

Auf Neunmonatsbasis sieht es ähnlich aus. So stieg der Umsatz total um gut 18 Prozent auf 912,6 Milliarden Franken. Hier war die Kategorie Aktien allerdings um 2,4 Prozent rückläufig, während Obligationen und ETF den Umsatz um 125 bzw. 31 Prozent steigern konnten.

In Bezug auf die Anzahl Transaktionen war der September mit plus 18 Prozent auf 3,97 Millionen ebenfalls deutlich besser als der entsprechende Vorjahresmonat. Im bisherigen Jahresverlauf steht immerhin noch ein Plus von 5,1 Prozent auf 36,2 Millionen zu Buche. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex legte derweil von Anfang Jahr bis Ende September um 9,3 Prozent zu. (awp/mc/pg)