Das dezentrale Acurast-Netzwerk verlagert das Rechenzentrum in die Hosentasche

Zug – Während Tech-Riesen für den weltweiten KI-Boom immer mehr stromfressende Rechenzentren bauen, kommt eine nachhaltige Alternative aus der Schweiz. Die in Zug ansässige Acurast Association löst das Problem mittels ungenutzter Smartphones, die ohnehin in unseren Schubladen liegen. Anstatt teure neue Serverfarmen zu errichten, erweckt das dezentrale Netzwerk ungenutzte Hardware als klimaschonende „Cloud in der Hosentasche“ zu neuem Leben.

Das Netzwerk verbindet bereits über 260’000 Mobilgeräte weltweit und soll nun auf über zwei Millionen Smartphones anwachsen, um den rasant steigenden Rechenbedarf clever und umweltfreundlich zu decken. Bereits rege genutzt wird die Infrastruktur im Zusammenspiel mit der von der Zuger Papers AG entwickelten Sicherheitslösung Obsidio zur Simulation und Abwehr von existenzbedrohenden DDoS-Attacken.

Als eigenständige Struktur wird das Netzwerk von keiner einzelnen Einheit kontrolliert. Wer seine Rechenleistung zur Verfügung stellt, erhält direkt vom Netzwerk sogenannte ACU-Tokens.

Das Airbnb-Prinzip für Rechenleistung

In vielen Haushalten liegen technisch einwandfreie Smartphones ungenutzt in Schubladen. Das dezentrale Acurast-Netzwerk transformiert diesen vermeintlichen Elektroschrott in einen sicheren Baustein für das Internet von morgen und ermöglicht so einen globalen, dezentralen Marktplatz:

Bedarf : Unternehmen, die Rechenleistung für Anwendungen oder Datenanalysen benötigen, können Token nutzen, um diese flexibel über das Netzwerk zu beanspruchen.

: Unternehmen, die Rechenleistung für Anwendungen oder Datenanalysen benötigen, können Token nutzen, um diese flexibel über das Netzwerk zu beanspruchen. Anreiz : Privatpersonen stellen die Prozessorleistung ihrer (neuen oder alten) Smartphones bereit und erhalten dafür Anreize direkt vom Netzwerk, welches stets die direkte Gegenpartei bildet, sodass keine Zahlungen direkt von Nutzer zu Nutzer stattfinden.

: Privatpersonen stellen die Prozessorleistung ihrer (neuen oder alten) Smartphones bereit und erhalten dafür Anreize direkt vom Netzwerk, welches stets die direkte Gegenpartei bildet, sodass keine Zahlungen direkt von Nutzer zu Nutzer stattfinden. Skalierung: Das Ziel ist es, dieses bereits 260’000 Smartphones umfassende Netzwerk stark zu erweitern.

Maximale Sicherheit nach Schweizer Standards

Die Verarbeitung von Daten auf fremden Smartphones begegnet das Acurast-Netzwerk mit sogenannten Trusted Execution Environments (TEE).

Ein Smartphone lässt sich mit einem Bürogebäude vergleichen, in dem der Besitzer normal alles einsehen kann. Die TEE-Technologie fungiert hierbei als hochsicherer, blickdichter Tresor. Weder externe Angreifer noch die Gerätebesitzer selbst können in diesen digitalen Tresor einsehen oder darin stattfindende Berechnungen manipulieren. Diese Methode bietet oft eine höhere Sicherheit als traditionelle Grossserver.

Drei Kernvorteile des Netzwerks:

Dezentralisierung : Ermöglicht einfache Skalierung ohne physische Grossrechenzentren und eliminiert Single Points of Failure.

: Ermöglicht einfache Skalierung ohne physische Grossrechenzentren und eliminiert Single Points of Failure. Sicherheit : Hardware-integrierte Schutzfunktionen garantieren eine manipulationssichere Datenverarbeitung.

: Hardware-integrierte Schutzfunktionen garantieren eine manipulationssichere Datenverarbeitung. Ressourcenschonung (Green Tech): Nachhaltiges Upcycling statt ressourcenintensiver Neuproduktion von Servern.

Neutralität und Stabilität – Das Schweizer Fundament für ein freies Netzwerk

Die Acurast Association hat den Auftrag, dieses Ökosystem aufzubauen, zu beleben und zu fördern. Als gemeinnütziger Verein besitzt oder betreibt die Organisation das Netzwerk jedoch nicht selbst und erzielt daraus auch keinen finanziellen Gewinn.

Die Steuerung ist dabei klar zweigeteilt. Während ein Komitee aus Vereinsmitgliedern über die beste Umsetzung des Auftrags und die Verwendung der Vereinskasse entscheidet, verwaltet sich das Acurast-Netzwerk völlig unabhängig. Die Kontrolle liegt hier dezentral bei den Token-Inhabern über eine eigene On-Chain-Governance.

Zu den Kernaufgaben des Vereins gehört es, Entwickler weltweit aktiv zu unterstützen und faire Spielregeln für das gesamte Ökosystem zu etablieren. Darüber hinaus fördert die Organisation eine unabhängige, dezentrale Struktur, um dauerhaft zu verhindern, dass eine einzelne Instanz die alleinige Kontrolle übernimmt. Alessandro De Carli, Präsident der Acurast Association, erklärt: «Die nachhaltigste und skalierbarste Cloud-Infrastruktur existiert bereits – sie liegt in Form von Millionen Smartphones ungenutzt in unseren Schubladen. Durch das dezentrale Acurast-Netzwerk wird der Zugang zu Rechenleistung demokratisiert und eine ressourcenschonende, dezentrale Alternative zu den energieintensiven Rechenzentren der Tech-Giganten geschaffen.» (Acurast/mc/hfu)

Acurast Association