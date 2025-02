Helvetica: Marc Escher wird neuer Chief Financial Officer

Zürich – Helvetica freut sich, die Ernennung von Marc Escher zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung bekannt zu geben. Mit dieser Personalentscheidung unterstreicht Helvetica ihren strategischen Fokus auf finanzielle Stabilität, nachhaltiges Wachstum und operative Qualität.

Der Verwaltungsrat der Helvetica Property Investors AG hat Marc Escher (56) per 1. Februar 2025 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat den Personalentscheid bereits genehmigt. Marc Escher tritt die Nachfolge von Peter R. Vogel an, welcher Helvetica Ende Februar 2025 verlässt.

Marc Escher verfügt langjährige Expertise und umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement, Controlling und strategische Unternehmensführung. Vor seinem Wechsel zu Helvetica war er in leitenden Positionen im Finanzwesen, bei Beratungsunternehmen und für Immobilienanlagen tätig, wo er erfolgreich Finanzstrategien implementierte und so eine nachhaltige Wertsteigerung erzielte.

In seiner neuen Rolle als CFO bei Helvetica wird Marc Escher die finanzielle Steuerung der Helvetica Fonds weiterentwickeln und massgeblich zur erfolgreichen Umsetzung der Anlage- als auch Unternehmensstrategie beitragen. Sein Fokus liegt auf der Optimierung der Finanzprozesse, der Sicherstellung einer soliden Kapitalstruktur sowie der Unterstützung des Fondswachstums im Einklang mit den ESG-Prinzipien von Helvetica.

Marc Giraudon, CEO von Helvetica, kommentiert: «Wir freuen uns, Marc Escher als neuen CFO in unserem Führungsteam willkommen zu heissen. Seine Fachkompetenz, seine analytische Stärke und seine strategische Denkweise werden unsere Finanzorganisation weiter stärken und die nachhaltige Entwicklung von Helvetica und ihren Produkten massgeblich vorantreiben.»

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Helvetica sprechen an dieser Stelle Peter R. Vogel ihren herzlichen Dank für sein Engagement und seine Leistungen in der Funktion als CFO seit 2019 aus. (Helvetiva/mc/ps)