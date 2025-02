Helvetica Property nennt vor Börsengang NAV des HSO Fund

Zürich – Helvetica Property gibt vor dem geplanten Börsengang ihres Fonds Helvetica Swiss Opportunity (HSO Fund) eine weitere Kennzahl bekannt. Die Schätzung des Nettoinventarwerts (NAV) soll den Investoren eine Basis für die geplante Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) bieten.

Konkret schätzt die Fondsgesellschaft den NAV des HSO Fund laut einer Mitteilung vom Donnerstag auf «zwischen 6 und 7 Prozent unter dem Wert per 30. Juni 2024». Laut der Website lag der NAV per Aktie zu diesem Zeitpunkt bei 105,6 Franken.

Die Reduktion erfolge unter anderem aus dem Verkauf zweier Liegenschaften, hiess es weiter. An der geplanten Ausschüttung für das Jahr 2024 (5,50 Fr pro Aktie) halte die Fondsleitung derweil fest.

Die Fondsleitung will den HSO Fund am 11. Februar an die Börse bringen und anschliessend bis Mitte 2025 mit dem HSC Fund fusionieren. Der Geschäftsbericht per Ende 2024 wird für den HSO Fund am 5. März veröffentlicht. (awp/mc/ps)