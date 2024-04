Hive sichert sich in Serie A-Runde 12 Mio Euro für die Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft für Cloud Computing

Genf – SC Ventures, der Innovations-, Fintech-Investitions- und Venture-Arm von Standard Chartered, führte eine Serie-A-Runde über 12 Mio. EUR (13 Mio. USD) für den dezentralen Cloud-Anbieter Hive an, um den Zugang zu nachhaltigen, leistungsstarken Rechenressourcen für Unternehmen und Privatpersonen zu verbessern. OneRagtime, ein französischer Risikokapitalfonds, der die Seed-Runde von Hive angeführt hat, und eine Reihe von Privatinvestoren haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt.

Hive erfindet die Cloud neu – von einem zentralisierten Modell mit teuren physischen Servern hin zu einer verteilten Cloud-Infrastruktur, die die ungenutzten Festplatten- und Rechenkapazitäten einzelner Geräte zusammenfasst. Das Modell von Hive hilft Unternehmen, ihre Cloud-bezogenen Kosten effizient zu verwalten, die Abhängigkeit von einigen wenigen Cloud-Anbietern zu reduzieren und den Energieverbrauch der Cloud deutlich zu senken. Im Jahr 2023 benötigten die globalen Rechenzentren, die die weltweite Cloud betreiben, 7,4 Gigawatt Strom, was einem Anstieg von 55 % gegenüber 2022 entspricht. Derzeit entfallen auf Rechenzentren bis zu 3 % des weltweiten Stromverbrauchs, wobei Prognosen davon ausgehen, dass dieser Anteil bis 2030 auf 4 % steigen könnte.

«Hive adressiert den dringenden Bedarf an einem neuen Cloud-Paradigma, das den Zugang demokratisiert, finanzielle Barrieren senkt und Innovationen fördert», sagt David Gurlé, Gründer von Hive. «Angesichts der Tatsache, dass mehr als 70 % der Rechenleistung in unseren Geräten steckt und Milliarden von Geräten mit dem Internet verbunden sind, baut das von der Gemeinschaft betriebene Modell von Hive ‹The Right Cloud› auf, um ein umweltfreundlicheres, widerstandsfähigeres Netzwerk und eine sichere Alternative anzubieten, die auch eine gerechtere Cloud-Lösung fördert. Wir danken unseren Investoren sowie dem INRIA und Bpifrance für ihre kontinuierliche Unterstützung bei der Verwirklichung unserer ehrgeizigen Ziele.»

Nebst Disks auch Rechenleistung teilen

Seit Oktober 2023 hat Hive mehr als 25’000 aktive Nutzer und Mitwirkende aus 147 Ländern, die ihre Dateien auf hiveDisk speichern und einen Teil ihrer ungenutzten Festplatten zum hiveNet beisteuern, um ihre Abonnementkosten effektiv zu senken und die verteilte Cloud aufzubauen. Die zu hiveNet beigesteuerte Rechenkapazität treibt auch hiveCompute an und ermöglicht es Unternehmen, Arbeitslasten zu verwalten, wie z. B. die Ausführung von GenAI-Inferenz, Videoverarbeitung und 3D-Modellierung. Die Architektur von HiveNet ermöglicht bei Bedarf den Zugriff auf zusätzliche CPUs, GPUs oder NPUs und steigert so die dringend benötigte Rechenleistung. Unternehmen, die mehr Kontrolle wünschen, können auch ihr eigenes privates HiveNet aufbauen, bei dem die IT-Manager die volle Kontrolle über die Geräte behalten.

Im Dezember stellte Hive eine Joint Development Partner (JDP)-Initiative vor, die eng mit wichtigen Partnern zusammenarbeitet, um die Cloud-Landschaft für Unternehmen, die GenAI LLM-Berechnungen nutzen, zu erneuern.

«Wir glauben fest an die verteilte Cloud-Technologie von Hive, die einen billigeren und effizienteren Zugang zu Rechenleistung und Speicherplatz ermöglicht – ein kritischer Punkt, wenn die meisten unserer Unternehmungen eine KI-Komponente haben, die eine Erhöhung dieser Rechenleistung erfordert», sagte Alex Manson, der SC Ventures leitet. «Zusätzlich zu unserer Investition werden unsere Ventures die Dienste von Hive nutzen.»

«Die Cloud-Technologie hat neue Horizonte für Innovationen eröffnet, aber sie bringt auch Herausforderungen in Bezug auf Kosten, Sicherheit, Datenschutz und Umweltauswirkungen mit sich, die durch die steigende Nachfrage nach Rechenressourcen, insbesondere für künstliche Intelligenz, noch verstärkt werden», sagte Stéphanie Hospital, Gründerin und CEO von OneRagtime. «Mit seinem bahnbrechenden Ansatz der verteilten Cloud macht Hive den Cloud-Zugang für alle sicherer, erschwinglicher und effizienter und ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Rechenressourcen. Als früher Investor und Überzeugungstäter freut sich OneRagtime besonders, die Vision und das Team von Hive zu unterstützen.»

Hive ist ein Verfechter des nachhaltigen technologischen Fortschritts und bietet eine praktische Lösung für die Herausforderungen herkömmlicher Cloud-Computing-Modelle. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde will Hive sein Team und seine globale Präsenz ausbauen, wobei der Schwerpunkt auf dem Unternehmensmarkt liegt, beginnend mit Startups und KMUs. Das Team setzt seine Prioritäten auf verschiedene Geschäftsbereiche, darunter die Produktentwicklung, den Aufbau einer engagierten Gemeinschaft von Hive-Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, um die Nutzer in großem Umfang zu erreichen. (Hive/mc/hfu)