Hjalmar Schröder wird neuer Leiter Risk der Zürcher Kantonalbank

Zürich – Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat Hjalmar Schröder (51) per 1. April 2024 zum neuen Leiter Risk und Mitglied der Generaldirektion ernannt. Hjalmar Schröder, der seit acht Jahren für die Zürcher Kantonalbank tätig ist, verfügt über eine breite Fach- und Führungserfahrung im Banking, insbesondere in den Bereichen Risk und Handel. Er folgt auf Roger Müller, der die Bank im Rahmen der regulären Nachfolgeplanung für die Mitglieder der Generaldirektion per Ende März 2024 verlassen wird.

Hjalmar Schröder kam 2015 als Senior Market Risk Engineer zur Zürcher Kantonalbank und war als Projektleiter für die Umsetzung der neuen regulatorischen Standards unter Basel III verantwortlich. Anschliessend übernahm er die Leitung der Abteilung Market Risk. Seit 2020 ist Hjalmar Schröder Leiter des Vertriebs und Handels für Devisen und Edelmetalle. Seine Karriere startete er 1996 beim Schweizerischen Bankverein – ab 1997 UBS – bei der er verschiedene leitende Funktionen innehatte, darunter als Executive Director für die automatische Preisstellung im Devisen- und Geldmarkt, anschliessend als Managing Director für die Weiterentwicklung der elektronischen Handelsplattform.

In seiner letzten Rolle bei der UBS führte er ein globales IT-Team von 250 Leuten im Devisenhandel. Von 2013 bis 2016 war Hjalmar Schröder Mitglied der Geschäftsleitung der EMFA Holding AG in Kerns, die in Agrarbetriebe in Rumänien investiert. Hjalmar Schröder hat an der Technischen Universität Berlin theoretische Physik studiert und besitzt einen Abschluss als Chartered Financial Analyst (CFA). Er ist deutsch-schweizerischer Doppelbürger und lebt in Uster. (ZKB/mc/pg)