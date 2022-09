Huobi Global wird Inery Token am 28. September 2022 an die Börse bringen

Dubai – Inery, ein dezentralisiertes Datensystem, gibt bekannt, dass die offizielle Notierung seines Tokens an der Huobi Exchange am 28. September 2022 live gehen wird. Huobi Exchange ist eine der weltweit führenden Krypto-Börsen, die über 1000 Handelspaare und mehr als 600 Kryptowährungen unterstützt.

Inery verfolgt einen anderen Ansatz bei der Dezentralisierung von Daten und der Datenverwaltung für Web2- und Web3-Unternehmen und vereinfacht gleichzeitig den Übergang zum dezentralen Web. Das Inery-Ökosystem ist so konzipiert, dass es ein dezentrales Datenmanagement ermöglicht, indem es Blockchain-Funktionen wie Unveränderlichkeit, Sicherheit und eigentümerkontrollierte Datenbestände mit den Eigenschaften einer verteilten Datenbank verbindet, um hohe Leistung, geringe Netzwerklatenz und komplexe Abfragefunktionen zu ermöglichen. Das Ökosystem wird durch den netzwerkeigenen Token $INR gesichert und betrieben.

«Wir freuen uns, dass Huobi Exchange bei uns an Bord ist. Die Notierung des Inery-Tokens spielt eine wesentliche Rolle in unserer Roadmap; und mit der Unterstützung von Huobi können wir die Vision von Inery auf den Markt bringen und mehr Menschen in unsere Mission einbinden, die Welt durch den Paradigmenwechsel im Datenmanagement neu zu gestalten», sagte Dr. Naveen Singh, Mitbegründer und CEO von Inery.

Bei der Notierung an der Huobi-Börse wird das offizielle Handelspaar von Inery INR/Tether (USDT) sein, das am 28. September um 13:00 Uhr UTC für den Handel verfügbar sein wird. Der Ansatz des Projekts ist es, sicherzustellen, dass die Datenverwaltung und -speicherung nicht auf «Walled Gardens» beschränkt ist und die Macht an die Nutzer zurückgegeben wird, während wir uns auf die Revolution des Internets – Web3 – zubewegen.

Huobi unterstützt die innovativen Projekte, die die Nutzer im Krypto- und Blockchain-Sektor befähigen, und die Integration der Technologie mit anderen Branchen, weshalb die erste Notierung des $INR-Tokens an der Huobi-Börse erfolgen wird. (Inery/mc/hfu)