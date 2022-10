Beschäftigen Sie sich mit dem Thema Digital Assets und erhalten Sie vermehrt Kundenanfragen dazu? Fragen Sie sich, wie Sie das Anlageuniversum für Ihre Kunden erweitern und Ihre Marktchancen erhöhen könnten? Oder sind Sie skeptisch gegenüber Kryptowährungen und möchten sich mit anderen Fachleuten darüber austauschen?

Freuen Sie sich auf einen Nachmittag mit spannenden Inputs rund um das Thema Digital Asset Banking, gefolgt von einer exklusiven Stadionführung durch die neue Swiss Life Arena mit anschliessendem Apéro.

InCore Bank Themen-Special: «Digital Asset Banking»

17. November 2022, 15:00 – ca. 19:30 Uhr

Swiss Life Arena, Vulkanstrasse 130, 8040 Zürich

Die Veranstaltung richtet sich an leitende Entscheidungsträger aus dem Bankensektor.

Die Plätze sind limitiert und werden nach dem «first come, first serve»-Prinzip vergeben.

Zur Anmeldung:

Themen-Special – Digital Asset Banking