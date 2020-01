InCore und inacta gehen Partnerschaft ein

Zug/Schlieren – Das unabhängige Schweizer IT-Beratungsunternehmen für Informationsmanagement und Krypto-Assets inacta AG geht eine Partnerschaft mit der InCore Bank AG ein, um Banken, die in den Markt für Krypto-Assets einsteigen wollen, die Technologie und das Ökosystem zur Verfügung zu stellen.

Aufbauend auf ihrem umfassenden Angebot für Banken und Finanzdienstleister wird die InCore Bank ihre Dienstleistungen auf alle Wertschöpfungsbereiche ausdehnen, die mit Krypto-Assets verbunden sind: Token-Generierung, -Distribution, -Brokerage und

-Storage sowie Brokerage und Storage von Krypto-Währungen.

Einstieg in den Krypto-Markt ohne Aufbau einer eigenen Infrastruktur

Mit diesen Dienstleistungen können traditionelle Banken in den Markt für Krypto-Assets einsteigen, ohne in den Aufbau einer eigenen Infrastruktur investieren zu müssen. Durch die Zusammenarbeit mit der InCore Bank für Middle- und Back-Office-Tätigkeiten, einschliesslich der Verwahrung der Krypto-Assets, erhalten Banken eine schlüsselfertige Lösung und können sich auf ihr Kerngeschäft und ihre Kunden konzentrieren.

InCore Bank-CEO Mark Dambacher erläutert: „Seit Beginn unserer Geschäftstätigkeit haben wir Brokerage, Global Custody, Korrespondenzbank-Zahlungsverkehr und Compliance-Dienstleistungen angeboten. Unsere Kunden wissen die Vorteile zu schätzen, die sich aus der Auslagerung von Aktivitäten ergeben, die nicht im Mittelpunkt ihrer Wertschöpfung stehen. Die volle Unterstützung von Krypto-Assets ist der nächste logische Schritt“.

Mark Dambacher, CEO InCore Bank AG

Ralf Glabischnig, Managing Partner der inacta AG, fügt hinzu: „Diese Partnerschaft wird die Einführung von Blockchain-Technologien im Bankensektor beschleunigen und neue Märkte schaffen, die mit der traditionellen Struktur im Finanzsektor nicht bedient werden konnten“. (mc)