Inacta setzt auf Versicherungssoftware der EMIL Group

Zug – Inacta AG, ein IT-Beratungsunternehmen aus Zug, ist neuer Implementierungspartner der deutschen EMIL Group, Anbieter der EMIL SaaS-Lösung für Versicherungsunternehmen und Assekuradeure. Als lokaler Partner setzt Inacta bei der Einführung neuer Versicherungs-Kernsysteme sowie bei der Begleitung von Migrationsprojekten von Versicherern ab sofort auf die Lösungen der EMIL Group. Die Zusammenarbeit markiert einen Meilenstein für die weitere Expansion der EMIL Versicherungssoftware in der Schweiz. Die Partnerschaft ist nicht-exklusiv.

Die Inacta AG und die EMIL Group freuen sich, eine neue Partnerschaft bekannt zu geben. Die beidseitig nicht-exklusive Partnerschaft zielt darauf ab, die Digitalisierung und Effizienz in der Schweizer Versicherungsbranche voranzutreiben. Durch diese Zusammenarbeit wird Inacta als ein lokaler Partner der EMIL Group fungieren und Versicherungen in der Schweiz mit Expertise und jahrelanger Projekterfahrung zur Seite stehen.

EMIL wichtiger Part bei «Swisscom sure»

Die EMIL Group wurde 2016 in Berlin mit der Vision gegründet, das Versicherungswesen durch moderne, in der Cloud geborene Technologie grundlegend zu verbessern. Das Software-as-aService-Kernsystem von EMIL, die EMIL Insurance Suite, ermöglicht dank API-First-Technologie und skalierbarer Architektur eine nahtlose Integration in die bestehenden Umsysteme von Swisscom (u. a. Billing, Partner) sowie in diverse Versicherungshauptbücher. Die modular aufgebaute Versicherungslösung deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, automatisiert sämtliche Geschäftsprozesse und erstreckt sich vom Vertragsabschluss bis zur Schadenzahlung, inklusive Anbindung an Versicherer wie Axa, Zurich, ERV und Helvetia. Das Cloud-native Versicherungskernsystem deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von Swisscom sure ab.

EMILs Kundenportfolio umfasst renommierte deutsche Versicherer, darunter Signal Iduna, Continentale und die Sparkassen Versicherungen sowie Assekuradeure wie die Funk Gruppe. In der Schweiz hat EMIL mit Swisscom bereits einen wichtigen Vertriebspartner und im Rahmen der Initiative Swisscom sure bedeutende Versicherer wie die AXA, die Europäische Reiseversicherung (ERV) oder Zurich Versicherungen auf ihrer Plattform integriert. Auf Basis des EMIL Systems wurde hier eine komplexe Anwendungslandschaft inklusive diverser Integrationen in Umsystem für diverse Sparten und Versicherungsprodukte innerhalb von weniger als sechs Monaten aufgebaut.

Inacta AG als neuer Partner für die Einführung und Projektbegleitung

Mit über 15 Jahren Erfahrung als vertrauensvoller Projektpartner für Kunden aus dem Banken- und Versicherungswesen in der Schweiz ist Inacta bestens gerüstet, die Einführung der EMIL Insurance Suite erfolgreich zu begleiten. Als typische Einsatzgebiete der EMIL Insurance Suite sieht Inacta neben der Möglichkeit, neue Produkte zu lancieren und Vertriebspartner effizient einzubinden, insbesondere die Migration und den effizienten Betrieb von bestehenden Versicherungsbeständen, beispielsweise im Rahmen der Systemumstellung auf ein neues Kernsystem.

Alex Bojer, CEO der Inacta AG: «Ich durfte in meiner Beratungskarriere mehrere grosse Ablösungen von Versicherungskernsystemen begleiten. Die EMIL Insurance Suite ist hier ein wirklicher ‘Game Changer’. Das dahinterstehende Team überzeugt auf ganzer Linie. Als Projektpartner für die Einführung sind wir stolz darauf, Teil dieser Erfolgsgeschichte sein zu dürfen. Diese Partnerschaft wird die digitale Transformation in der Schweizer Versicherungsbranche weiter vorantreiben und echte Mehrwerte schaffen.»

Das Cloud-native SaaS-Kernsystem im Fokus

Ein zentraler Faktor für die Partnerschaft zwischen der Inacta AG und der EMIL Group, ist die EMIL Insurance Suite. Dieses Cloud-native SaaS-Kernsystem ist speziell auf die Anforderungen der modernen Versicherungsbranche zugeschnitten. Zudem ermöglicht es einen schnellen Markteintritt, einen kostengünstigen Betrieb sowie eine einfache Integration ohne zusätzliche IT-Ressourcen. Mit der EMIL Insurance Suite können bestehende Portfolios effizient verwaltet und neue Produkte rasch auf den Markt gebracht werden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin baut seine Marktstellung im europäischen Raum mit der Partnerschaft mit Inacta weiter aus. «Mit der EMIL Insurance Suite bringen wir ein innovatives, Cloud-natives SaaS-Kernsystem in die Schweizer Versicherungsbranche. Vorgefertigte Templates, optimierte Prozesse und ein leistungsstarker Swiss Country Layer ermöglichen eine schnelle Markteinführung. Begleitet werden kann die Einführung unserer Technologie nun von Inacta als einem neuen lokalen Partner von EMIL mit hoher Fachkompetenz und jahrelanger Projekterfahrung», ist Bastian Knutzen, Geschäftsführer der EMIL Group, überzeugt. (Inacta/mc/ps)