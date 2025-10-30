Interactive Brokers schliesst sich GenTwos AMC Creator an

Zürich – GenTwo, das Schweizer B2B-Fintech-Unternehmen, das die Entwicklung von Finanzprodukten revolutioniert, gab bekannt, dass Interactive Brokers seiner AMC Creator-Plattform beigetreten ist. Interactive Brokers ist bekannt für seine institutionelle Handelsinfrastruktur und den Zugang zu verschiedenen Vermögenswerten in mehr als 160 Märkten weltweit.

Das Unternehmen stärkt das Ökosystem von AMC Creator durch die Bereitstellung von unübertroffener Ausführung, Reichweite und Effizienz bei der Entwicklung von AMCs (Actively Managed Certificates) auf bankfähigen Basiswerten.

Ausbau des globalen Zugangs

Der im Juli 2025 eingeführte AMC Creator von GenTwo ist die weltweit erste universelle Plattform, mit der Finanzfachleute jede Anlagestrategie auf optimierte und kosteneffiziente Weise in aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs) umwandeln können. Die intuitive Benutzeroberfläche mit vier Schritten unterstützt die Erstellung von AMCs sowohl für konventionelle als auch für alternative Anlageklassen, von Aktien und Anleihen bis hin zu Hedgefonds-Strategien, digitalen Vermögenswerten und privaten Märkten.

Durch den Beitritt zu AMC Creator erweitert Interactive Brokers die Plattform um globale Marktkonnektivität. Die hochmoderne Brokerage-Technologie des Unternehmens bildet in Kombination mit dem außerbilanziellen Rahmenwerk von GenTwo eine leistungsstarke Infrastruktur für die skalierbare und äußerst kosteneffiziente Erstellung von AMC. Für Vermögensverwalter bedeutet dies, dass sie eine größere Bandbreite an bankfähigen Basiswerten in ihre AMC-Strukturen integrieren und Kundenvermögen in einem einzigen AMC bündeln können, anstatt identische Strategien über mehrere Konten hinweg zu verwalten.

„Wir freuen uns sehr, Interactive Brokers in unserem wachsenden AMC Creator-Ökosystem willkommen zu heißen“, sagte Philippe A. Naegeli, CEO von GenTwo. „Ihre institutionelle Infrastruktur und globale Reichweite ergänzen unsere Mission, die Erstellung von Anlageprodukten zugänglich, kosteneffizient und skalierbar zu machen, perfekt.“

Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von GenTwo für den Aufbau einer offenen, globalen Plattform, auf der erstklassige Partner zusammenarbeiten, um die professionelle Produktentwicklung schneller, effizienter und universell zugänglich zu machen.

Der AMC Creator ist hier verfügbar: https://www.gentwo.com/amc-creator/ (GenTwo/mc/hfu)