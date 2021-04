Investart: Wie Millennials ihre „Pandemie“-Ersparnisse anlegen

Zürich – Während der Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Lockdown haben viele Menschen weniger ausgegeben als sonst. Gerade Millennials, die gerne shoppen und reisen und sich etwas gönnen, konnten „Pandemie-Ersparnisse“ anhäufen. Das Schweizer Startup Investart weiss, in was sie dieses Geld anlegen. Seit zwei Monaten hat sich die Situation komplett verändert.

Der kommissionsfreie Online-Anlage- und Robo-Advisory-Dienst Investart hat die Liste der Top-Anlagen veröffentlicht, die von seinen Kunden in ihre Anlageportfolios für 2021 aufgenommen wurden. Der typische Anleger bei Investart ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, männlich und wohnt im Kanton Zürich, Waadtland oder Bern.

Pragmatische Generation – Pragmatismus bei Anlagen

Noch anfangs Jahr hat diese Gruppe vor allem in grüne Themen wie „Saubere Energie“ investiert, gefolgt von Herstellern von Elektrofahrzeugbatterien, der digitalen Sicherheit, Schweizer Mid-Cap-Aktien sowie eSports und Video-Gaming-Aktien. „Seit zwei Monaten sieht die Situation komplett anders aus. Die Kunden haben aktiv aus grünen Anlagen in allgemeine Aktienmarkt-Anlagen gewechselt“, sagt Richard Toolen, CEO von Investart. „Das bestätigt unsere Annahme, dass die Millennials eine sehr pragmatische Generation sind und sich an gewinnbringenen Investitionen beteiligen.“

Der bisherige „Bestseller“ Saubere Energie fiel um ganze 25 Prozent, Batterie-Lösungen um 10 Prozent. Dafür ist der neue Anlage-Liebling «Schweizer Unternehmen» (Allgemeiner Schweizer Aktienmarkt) im gleichen Zeitraum um 3,5 % gestiegen.

Weshalb der Sinneswandel? „Ich vermute, das hat vor allem mit der Performance dieser thematischen Anlagen in den letzten 2 Monaten zu tun“, sagt Toolen.

Die auf Knopfdruck bedienbare Plattform von Investart bietet verschiedene Anlagethemen und Anlageklassen, wobei jede Anlage durch einen entsprechenden börsengehandelten Fonds (ETF) repräsentiert wird. Investart-Kunden können wählen, ob sie ihr eigenes Anlageportfolio erstellen und verwalten möchten oder ob sie bevorzugt Portfolios akzeptieren, die von Investarts Robo-Advisory-Service vorgeschlagen und verwaltet werden. Investart ist der kostengünstigste Anlageservice der Schweiz.

Im Dezember 2020 gab Investart bekannt, dass es alle Kommissionen für seine üblichen Online-Anlagedienste einstellt. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Premium-Dienstleistungen für wohlhabende Kunden. (mc/pg)