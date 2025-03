Inyova stärkt Pionierstellung: bis zu 10 % Zinsen für Investments in grüne Projekte

Zürich – Die Impact-Investing-Plattform Inyova baut sein Angebot nun auch im Fixed Income-Bereich aus und lanciert mit Inyova Grow eine vollständig neue Anlagelösung für Privatanleger in der Schweiz, die bisher nur grösseren Investoren vorbehalten war. Mit Inyova Grow können Privatanleger in grüne Projekte investieren und dabei Zinsen von bis zu 10 % pro Jahr erhalten. Nach einer erfolgreichen Pilotphase in 2024 ist Inyova Grow ab sofort für alle Anleger in der Schweiz zugänglich. «Für Privatanleger war es bisher kaum möglich, hohe Zinsen mit wirkungsvollen Investments zu verbinden», erklärt Tillmann Lang, Co-Founder und CEO von Inyova. «Inyova Grow schliesst diese Lücke und macht direktes Investieren in grüne Projekte auch für ein breites Publikum zugänglich.»

Diese digitale Investmentlösung ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Investoren konzipiert und führt sie Schritt für Schritt durch den Investitionsprozess. Zunächst erstellen Anleger ein digitales Investmentprofil, abgestimmt auf ihre individuellen finanziellen Ziele und ihr Risikoprofil. Sie können anschliessend in verschiedene grüne Projekte investieren, etwa in die Entwicklung von Solarparks oder Technologien zur Reduktion von Plastikmüll. Die jährlichen Zinsen für diese Investitionen liegen je nach Projekt zwischen 5 und 10 % pro Jahr. Die Kosten dafür betragen maximal 0,95 % des investierten Betrags pro Jahr.

Ein wesentliches Merkmal von Inyova Grow ist die sorgfältige Auswahl der Projekte. Inyova arbeitet dabei mit erfahrenen Partnern im Bereich nachhaltiger Projektfinanzierung wie WiWin und GLS Crowd zusammen. Auch wenn das Risiko eines Ausfalls nicht ausgeschlossen werden kann, stellt Inyova so sicher, dass jedes Projekt sowohl nach finanziellen als auch nach Impact-Kriterien umfassend geprüft wird.

Erfolgreiche Pilotphase und starker Marktstart

Bereits in der Testphase investierten über 800 Kunden mehr als 10 Millionen Franken in Inyova Grow. «Der starke Zuspruch bestätigt unser Konzept: Menschen wollen mit ihrem Geld nicht nur Rendite erwirtschaften, sondern auch direkt Wirkung erzeugen – und das neben Aktien eben auch im Fixed Income Bereich. Mit Inyova Grow machen wir das so einfach wie nie zuvor», ergänzt Mitgründer und Wachstums-Chef Erik Gloerfeld.

Unter den erfolgreichen Investments von Inyova Grow ist beispielsweise das Projekt «timpla by Renggli». Mit Hilfe der Investition von CHF 1,15 Millionen, die durch Inyovas Impact-Investoren in das Projekt einflossen, konnte die Schweizerische Renggli AG bereits eine Holzmodulfabrik in Deutschland eröffnen. Damit ist dem Unternehmen ein weiterer wichtiger Schritt für die Verbreitung der nachhaltigen Bauweise gelungen, auch dank der Unterstützung von Inyova-Impact-Investoren.

Inyova Grow vervollständigt das Portfolio an Anlagelösungen von Inyova. Bislang können Impact-Investoren über eine Aktienlösung und eine Säule 3a-Lösung bereits Nachhaltigkeits-Impact erzeugen und Rendite erwirtschaften.

Über inyova.ch/grow können Anlegende bereits ab 2000 Franken eine individuelle Anlagestrategie erstellen und komplett digital in grüne Projekte investieren. (Inyova/mc)