ISP Group wird strategischer Partner von AssetRush Zurich 2025

Zürich – AssetRush, das Schweizer Event für digitale, alternative und traditionelle Anlagen, gewinnt mit ISP Group einen strategischen Partner für die nächste Ausgabe von AssetRush x Zurich 2025. Die Veranstaltung findet am 14. Mai 2025 im Kaufleuten in Zürich statt.

Seit sechs Jahren ist AssetRush ein zentraler Treffpunkt für Investoren, Innovatoren und Branchenführer – ein energiegeladenes Event, das Raum für neue Ideen, Geschäftsmöglichkeiten und Kooperationen bietet. Mit seinem Mix aus dynamischen Kurzvorträgen im TED-Talk-Stil und intensivem Networking hat sich AssetRush als Event in der Finanzbranche etabliert. 2025 wird das Event nochmals grösser, schneller und spannender.

Starke Partnerschaft für Innovation und Wachstum

ISP Group, eine voll regulierte Finanzdienstleistungsboutique mit über 30 Jahren Erfahrung, bringt ihre umfassende Expertise in Verbriefung, Paying Agent Services, Brokerage, Wealth & Asset Management sowie digitale Vermögenswerte in die Partnerschaft ein. ISP Group hat ihre internationale Präsenz erweitert und ihren Ruf als erstklassiger Verbriefungsexperte und führender Anbieter von Asset Solutions gefestigt.

«Unser Bereich Asset Solutions ist 2024 um fast 20 % gewachsen. Die Branche entwickelt sich rasant weiter, da es immer mehr interessante Investitionsmöglichkeiten gibt», erklärt Fabio Oertle, Head Asset Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung der ISP Group. «AssetRush ist in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil unseres Kalenders geworden. Wir freuen uns auf eine weitere inspirierende Ausgabe in diesem Jahr; darauf, unser Wissen zu teilen, von anderen zu lernen und mit der Finanz-Community in den Dialog zu treten.»

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement der ISP Group, Innovation im Asset-Solutions-Ökosystem in der Schweiz voranzutreiben. Mit einem breiten Angebot – von Verbriefung und AMC-Plattformen bis hin zu institutioneller Krypto-Verwahrung – sieht ISP AssetRush als die ideale Bühne, um mit Investoren in Kontakt zu treten und ihre Vision zu teilen.

«AssetRush ist nicht nur eine Veranstaltung, sondern eine Bewegung», sagt Noëlle Dettwyler, Head of AssetRush. «Hier kommen Innovatoren und Investoren zusammen, um die Zukunft der Finanzwelt zu gestalten. Die Partnerschaft mit ISP Group bringt noch mehr Fachwissen und Dynamik in unsere Community. Gemeinsam wollen wir mutige Ideen inspirieren, Zusammenarbeit fördern und einen nachhaltigen Einfluss im Bereich Asset Solutions schaffen.»

Event-Details:

Datum: 14. Mai 2025

Ort: Kaufleuten, Zürich

Agenda: 12:30 Uhr – Exklusiver Networking-Lunch 15:00 Uhr – Einlass 16:00 Uhr – Kick-off 16:15 Uhr – Präsentationen und Networking 22:00 Uhr – Ende



Tickets sind jetzt erhältlich – frühzeitig sichern und Teil der Bewegung werden!

https://www.assetrush.com/assetrush-zurich-2025-tickets/