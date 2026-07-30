Japan – Der erste Dominostein der globalen Schuldenkrise?

Über Jahrzehnte galt Japan als wirtschaftliche Ausnahmeerscheinung. Das Land vereint die höchste Staatsverschuldung aller Industrieländer mit einer bemerkenswerten Stabilität der Finanzmärkte. Während andere Staaten bereits bei deutlich geringeren Schuldenständen unter Druck geraten, schien Japan gegen die üblichen Regeln immun zu sein. Doch genau dieses scheinbar unerschütterliche Gleichgewicht beginnt sich zu verändern.

Ein Kommentar von Ronny Wagner

Steigende Inflation, höhere Zinsen und ein veränderter geldpolitischer Kurs der Bank of Japan werfen eine Frage auf, die Anleger weltweit beschäftigen sollte: Könnte ausgerechnet Japan zum Ausgangspunkt der nächsten globalen Finanzkrise werden?

Ein Schuldenberg, der jahrzehntelang funktionierte

Mit einer Staatsverschuldung von deutlich über 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts führt Japan seit Jahren sämtliche internationalen Statistiken an. Nach klassischer Lehrbuchlogik müsste ein solches Niveau längst zu einer Vertrauenskrise geführt haben. Doch genau das ist nicht passiert.

Der Grund liegt in der besonderen Struktur des japanischen Finanzsystems. Ein Grossteil der Staatsanleihen befindet sich im Besitz inländischer Investoren oder direkt bei der Bank of Japan. Gleichzeitig sorgten jahrzehntelang extrem niedrige oder sogar negative Zinsen dafür, dass sich der Staat nahezu kostenlos refinanzieren konnte. Das System funktionierte – solange Inflation kein Thema war. Diese Annahme gerät nun ins Wanken.

Die Rückkehr der Inflation verändert alles

Lange kämpfte Japan gegen Deflation und schwaches Wirtschaftswachstum. Heute sieht das Bild anders aus. Die Inflation ist zurückgekehrt und zwingt die Notenbank dazu, ihre jahrzehntelange Nullzinspolitik schrittweise zu verlassen.

Was zunächst wie eine normale geldpolitische Anpassung erscheint, könnte erhebliche Folgen haben. Denn bereits kleine Zinsanstiege erhöhen die Finanzierungskosten eines Staates mit einem derart hohen Schuldenstand erheblich. Gleichzeitig verändern steigende Renditen die Attraktivität japanischer Staatsanleihen gegenüber internationalen Investments. Genau an diesem Punkt endet die rein nationale Betrachtung.

Warum Japans Entwicklung die Welt betrifft

Japan zählt zu den grössten Kapitalexporteuren der Welt. Versicherungen, Pensionsfonds und institutionelle Anleger investieren seit Jahrzehnten Milliardenbeträge in internationale Anleihen, Aktien und Immobilien. Der Grund war einfach: Im eigenen Land gab es kaum Rendite.

Steigen die Zinsen in Japan dauerhaft, verändert sich diese Rechnung. Heimische Staatsanleihen werden wieder attraktiver. Kapital könnte aus den USA, Europa oder den Schwellenländern zurück nach Japan fliessen.

Für die internationalen Finanzmärkte wäre das keineswegs bedeutungslos. Wenn einer der grössten Kapitalgeber der Welt beginnt, Gelder umzuschichten, steigen weltweit Finanzierungskosten und die Bewertungen vieler Anlageklassen geraten unter Druck.

Der unterschätzte Einfluss des Yen-Carry-Trades

Besonders relevant ist dabei ein Mechanismus, der ausserhalb professioneller Anlegerkreise kaum bekannt ist: der Yen-Carry-Trade.

Über viele Jahre konnten Investoren nahezu kostenlos Yen aufnehmen und das Geld weltweit in höher verzinste Anlagen investieren – von US-Staatsanleihen über Unternehmensanleihen bis hin zu Aktien oder Rohstoffen. Dieses günstige Kapital wurde zu einem wichtigen Schmierstoff der globalen Finanzmärkte. Doch was passiert, wenn die Finanzierungskosten steigen und gleichzeitig der Yen an Wert gewinnt?

Dann müssen zahlreiche Marktteilnehmer ihre Positionen reduzieren oder vollständig auflösen. Dieser Prozess kann sich selbst verstärken: Verkäufe führen zu sinkenden Kursen, sinkende Kurse erzwingen weitere Verkäufe. Die Folge wären erhöhte Volatilität und erheblicher Druck auf viele Anlageklassen – selbst wenn die eigentliche Ursache tausende Kilometer entfernt liegt.

Müssen Anleger jetzt eine globale Schuldenkrise befürchten?

Nicht zwangsläufig. Finanzmärkte reagieren selten auf einzelne Kennzahlen. Viel entscheidender ist, wie Erwartungen und Vertrauen entstehen oder verloren gehen. Japans Entwicklung ist deshalb weniger eine sichere Prognose als vielmehr ein möglicher Auslöser für Veränderungen, die bereits unter der Oberfläche stattfinden.

Denn nicht nur Japan kämpft mit hohen Schuldenständen. Weltweit haben Staaten, Unternehmen und private Haushalte in den vergangenen Jahren von aussergewöhnlich niedrigen Zinsen profitiert. Das globale Finanzsystem wurde auf günstiges Geld aufgebaut. Steigen die Finanzierungskosten dauerhaft, geraten viele dieser Annahmen gleichzeitig unter Druck.

Prognosen helfen nur begrenzt

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Japan tatsächlich den ersten Dominostein umstossen wird. Ebenso gut könnten geopolitische Konflikte, eine Rezession oder andere unerwartete Ereignisse zum Auslöser werden.

Entscheidend ist vielmehr, wie widerstandsfähig das eigene Vermögen gegenüber unterschiedlichen Szenarien aufgestellt ist.

Anleger verbringen häufig viel Zeit damit, den nächsten Auslöser vorherzusagen. Wesentlich sinnvoller ist jedoch die Frage, ob das eigene Portfolio auch dann Bestand hat, wenn die Realität anders verläuft als erwartet.

Antifragilität statt Vorhersagen

Der Risikoforscher Nassim Nicholas Taleb prägte dafür den Begriff der Antifragilität. Gemeint sind Systeme, die nicht nur Krisen überstehen, sondern von Unsicherheit sogar profitieren können.

Für Anleger bedeutet das: breite Diversifikation, ausreichend Liquidität, überschaubare Verschuldung und Vermögenswerte, die nicht ausschliesslich von dauerhaft niedrigen Zinsen abhängig sind. Ziel sollte nicht sein, jede Krise korrekt vorherzusagen, sondern auf möglichst viele Entwicklungen vorbereitet zu sein. Gerade in einer Welt mit historisch hohen Schuldenständen gewinnt dieser Gedanke an Bedeutung.

Fazit

Ob Japan tatsächlich der erste Dominostein einer globalen Schuldenkrise wird, weiss heute niemand. Sicher ist jedoch, dass sich ein über Jahrzehnte stabiles System verändert. Die Rückkehr von Inflation und höheren Zinsen könnte Auswirkungen haben, die weit über die Grenzen Japans hinausreichen.

Vielleicht liegt der eigentliche blinde Fleck aber gar nicht in Japan selbst, sondern in der weit verbreiteten Annahme, dass die Ära des billigen Geldes jederzeit zurückkehren wird.

Wer sein Vermögen langfristig schützen möchte, sollte deshalb weniger auf spektakuläre Prognosen setzen – und mehr auf ein Portfolio, das auch dann stabil bleibt, wenn der nächste Dominostein an einer völlig anderen Stelle fällt.