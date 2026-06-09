«Global Impulse»-Programm unterstützt zehn wegweisende Startups aus dem Kanton Waadt

Bern – Im Rahmen des «Global Impulse Program» werden zehn wegweisende Unternehmen aus der Region Waadt dabei unterstützt, ihre Wirkung weltweit auszubauen. Diese von einer Expertenjury ausgewählten Lösungen spiegeln die Stärke und Kreativität des Innovationsökosystems für Cleantech und Kreislaufwirtschaft im Waadtland wider.

Es herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass die für den ökologischen Wandel erforderlichen Technologien bereits verfügbar sind. Die Herausforderung besteht darin, die Voraussetzungen für ihre flächendeckende Einführung zu schaffen. Dies ist die Kernaufgabe der Solar Impulse Foundation: zu zeigen, dass Umweltschutz die Wettbewerbsfähigkeit stärkt und dass saubere Lösungen wirtschaftlich rentabel sein können.

Das Global Impulse Program, das von der Solar Impulse Foundation geleitet und vom Amt für Wirtschafts- und Innovationsförderung (SPEI) unterstützt wird, baut auf diesem Ansatz auf. Es konzentriert sich auf eine Reihe von „Solar Impulse Efficient Solutions“, die im Kanton Waadt entwickelt wurden, und bietet massgeschneiderte Unterstützung, um deren internationale Verbreitung zu beschleunigen.

Seit 2024 unterstützt das Programm diese Lösungen, indem es das weltweite Netzwerk der Solar Impulse Foundation nutzt, um ihre Bekanntheit zu steigern und ihnen den Zugang zu Finanzmitteln und Marktchancen zu erleichtern.

Lernen Sie den Jahrgang 2025–2026 kennen:

Droople – hat eine IoT- und KI-gestützte Wassermanagement-Plattform entwickelt, die über 100 Milliarden Wasseranlagen digitalisiert und so eine Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung sowie Einsparungen von 20 % bei Wasser- und Energieverschwendung ermöglicht.

Voltiris – entwickelt Solarmodule für Gewächshäuser, die bisher ungenutzte Lichtwellenlängen nutzen. Das Unternehmen hat bereits mehr als 14 Projekte in ganz Europa abgeschlossen und unterhält laufende Kooperationen in Asien und im Nahen Osten. Die aktive Entwicklungspipeline von Voltiris erstreckt sich auf Korea, China, Australien und Nord- und Südamerika.

Energievorhangentwickelte die weltweit erste Geothermie-Paneel-Technologie, die flache geothermische Energie und Restwärme nutzt, ohne dass Bohrungen oder ein direkter Kontakt mit dem Boden erforderlich sind.

Perovskia Solar – hat eine neuartige chemische Verfahren und eine Digitaldrucktechnologie entwickelt, um Perowskit-Solarzellen ohne festgelegtes Design für eine Reihe von Produkten herzustellen, darunter Wearables, Unterhaltungselektronik, IoT-Geräte und Sensoren.

TeraSol entwickelt Lösungen, um Städte widerstandsfähiger zu machen, indem die Bodenversickerungsfähigkeit verbessert und optimale Standorte für die Baumpflanzung ermittelt werden. Damit unterstützt das Unternehmen Stadtplaner dabei, den Auswirkungen der Verdichtung und des Klimawandels entgegenzuwirken.

Ecorobotix ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestütztem Sprühverfahren mit extrem hoher Präzision. Dies ist der pflanzenindividuellen KI-Technologie zu verdanken, die jede einzelne Pflanze erkennen und behandeln kann – mit einer Sprühfläche von nur wenigen Zentimetern.

WasteFlow hat ein innovatives Analysesystem auf Basis künstlicher Intelligenz entwickelt, das diesen Mangel an Transparenz durch Digitalisierung ausgleicht. Strategisch im gesamten Sortierprozess platzierte Sensoren erfassen Daten zu Art, Masse und Gefährlichkeit der Abfälle. Diese Informationen werden anschliessend genutzt, um detaillierte Analysen zum Betriebsablauf der Anlagen zu erstellen.

Neology Hydrogen revolutioniert die netzunabhängige Stromerzeugung mit seiner Ammoniak-zu-Strom-Technologie, die sich durch einen Niedertemperaturkatalysator, einen integrierten Reaktor, eine emissionsfreie Heizung und eine eingebaute Brennstoffzelle für ein effizientes Energiemanagement bei der Erzeugung von sauberem Wasserstoff auszeichnet.

CompPair Technologies, ein Startup im Bereich Kreislaufwirtschaft – entwickelt selbstreparierende Verbundwerkstoffe, die Schäden innerhalb von Minuten beheben. Die HealTech-Prepregs des Unternehmens verlängern die Lebensdauer von Produkten, reduzieren Abfall und lassen sich nahtlos in bestehende Fertigungsprozesse integrieren, wodurch die Kreislaufwirtschaft in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Sport und Mobilität vorangetrieben wird.

Verretex verarbeitet Glasfasern aus industriellen Abfallströmen und Verbundwerkstoffabfällen und stellt daraus hochwertige technische Vliesstoffe her.

Unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Technologien, aber eine gemeinsame Herausforderung: zu zeigen, dass der ökologische Wandel wirtschaftlich sinnvoll ist, und diese Logik über die Grenzen hinaus zu verbreiten. (startupticker.ch/mc/hfu)