Michael Schütze neuer Head of Switzerland bei AllianzGI

Zürich – Allianz Global Investors (AllianzGI) hat Michael Schütze zum neuen Head of Switzerland berufen. In dieser Funktion verantwortet der Geschäftsleiter der AllianzGI (Schweiz) AG und bisher als Head of Institutional Switzerland tätige Schütze von Zürich aus das gesamte Geschäft mit institutionellen und Wholesale-Kunden in der Schweiz. Mathias Peter leitet weiterhin das Wholesale-Kundenbetreuungsteam für die Schweiz, ist Mitglied der Geschäftsleitung von AllianzGI (Schweiz) AG und berichtet an Schütze.

Michael Schütze ist mehr als 25 Jahren bei AllianzGI tätig, seit 2019 als Leiter des institutionellen Geschäfts in der Schweiz. Zuvor baute er als Head of Business Development Corporates and Pension Solutions Germany die marktführende Rolle des Unternehmens bei deutschen Firmenkunden aus. Schütze berichtet an Edouard Jozan, Head of Distribution Europe.

Edouard Jozan, Head of Distribution Europe bei AllianzGI:

„Wir freuen uns, mit Michael Schütze einen ausgewiesenen Experten zum Country Head Switzerland zu berufen. Durch seine langjährige Tätigkeit für AllianzGI ist er mit unserer Philosophie und unserem Angebot ebenso exzellent vertraut wie mit den Bedürfnissen der Kunden im strategisch wichtigen Schweizer Markt. Mit ihm – und zusammen mit Mathias Peter und dem gesamten Schweizer AllianzGI-Team – wollen wir das dortige Geschäft, das in den letzten Jahren bereits stark gewachsen ist, weiter ausbauen.“

Darüber hinaus gibt AllianzGI einen weiteren Ausbau des Kundenbetreuungsteams in der Schweiz bekannt. So verstärkt Markus Lehner seit Frühjahr 2023 das Wholesale-Team von AllianzGI. Lehner kommt von Legal & General Investment Management, wo er von London aus als Sales Executive für Schweizer Wholesale-Kunden tätig war. Vorhergehende Berufsstationen umfassen First Trust Global Portfolios Limited sowie die IG Group. Lehner verfügt über einen Master in Investment & Finance von der Queen Mary University of London.

Darüber hinaus ist Manon Arnoux früher im Jahr zum von Marc Gualandi geleiteten Global Banks Team von AllianzGI gestossen. Von Zürich aus wird sie das Geschäft der Firma mit international operierenden Banken ausbauen. Arnoux kommt von der UBS, wo sie seit 2018 Director im Bereich Global Market Solutions Sale war. Vorhergehende Berufsstationen umfassen Lombard Odier und HSBC. Sie hält einen Master in Financial Markets von OMNES Education in Paris und einen Bachelor in Accounting & Finance von der London South Bank University. (AllianzGI/mc/ps)

AllianzGI Schweiz