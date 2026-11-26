Zürich – Wer via ETF- oder Fondssparpläne regelmässig Geld anlegt, sieht sich mit unterschiedlich hohen Kosten konfrontiert. Diese gehen laut einer Erhebung von Moneyland sehr weit auseinander.

Beim günstigsten Sparplan entstünden über zehn Jahre Kosten von 80 Franken, beim teuersten seien es fast 4000 Franken, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dies habe eine Erhebung von 40 Schweizer Sparplan-Anbietern gezeigt.

Die Kosten setzen sich demnach zum einen aus den Gebühren des Sparplan-Anbieters, zum anderen aus den laufenden Produktkosten der angebotenen Fonds und ETF zusammen. Gebührenunterschiede seien daher nicht nur zwischen den Anbietern festzustellen. Auch je nach ausgewähltem ETF oder Fonds könnten sie höchst unterschiedlich ausfallen.

Transparenz in vielen Fällen mangelhaft

«Nicht alle Anbieter informieren transparent über die Produktkosten», kritisiert Moneyland-Experte Ralf Beyeler. «Teilweise müssen Kundinnen und Kunden die Kosten selbstständig online nachschlagen.»

Für die Analyse hat Moneyland die Anbieter anhand einer Kostensimulation verglichen. Dafür wurde angenommen, dass zehn Jahre lang jeden Monat 200 Franken in den Sparplan eingezahlt werden. Nach zehn Jahren wird der Sparplan gekündigt und ausgezahlt. (awp/mc/pg)