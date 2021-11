SPACs in der Schweiz nun erlaubt – Veraison evaluiert Regulierung

Zürich – An der Schweizer Börse SIX dürfen ab dem 6. Dezember sogenannte SPACs kotiert und gehandelt werden. Die Genehmigung aller zuständigen Behörden sei erteilt worden, teilte die SIX am Dienstag mit.

SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company. Es handelt es sich um eine Mantelgesellschaft, die allein zum Erwerb einer nicht kotierten und namentlich (noch) nicht bekannten Zielgesellschaft gegründet wird. In Finanzkreisen spricht man daher auch von «Blankoscheck-Firmen».

Die SPAC sammelt zunächst Kapital über einen Börsengang (IPO) ein. Erst dann geht das SPAC auf die Suche nach einer Firma, die gekauft werden kann. Die Zielgesellschaft kommt so zu einer Kotierung an der Börse.

Anlegerschutz

Solche «Börsengänge durch die Hintertür» sind zuletzt in die Kritik geraten, weil sie etwa professionelle Investoren stark bevorzugen würden. Die SIX versichert, dass für diese nun ein neuer Kotierungsstandard entwickelt worden sei. Ziel sei insbesondere die «Wahrung eines angemessenen Grades an Anlegerschutz».

So sei die Dauer der SPACs etwa beschränkt auf maximal drei Jahre. Die im Rahmen eines IPO aufgenommenen Emissionserlöse müssten zudem auf einem Treuhandkonto einer Bank deponiert werden. Und es gebe ein grundsätzliches Rückgaberecht.

In den Startlöchern

Bekanntlich ist in der Schweiz zumindest ein SPAC in den Startlöchern. Die Investmentgesellschaft Veraison hatte ein Vehikel mit Namen VT5 vorangekündigt.

Ob und wann Veraison diesen SPAC offiziell lancieren wird, ist aber noch offen. «Die Details der Regulierung werden wir in den nächsten Tagen sorgfältig evaluieren», sagte Veraison-Manager Gregor Greber auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Bis dieser Prozess abgeschlossen sei, würden keine weiteren Kommentare abgegeben.

Er zeigte sich aber über die Zulassung der neuen Anlageform erfreut. Dies sei positiv für den Finanzplatz Schweiz. Zudem werde den Unternehmen damit eine attraktive Finanzierungsoption eröffnet. (awp/mc/ps)