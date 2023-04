La Financière de l’Echiquier lanciert Echiquier Go Local

Paris – La Financière de l’Echiquier (LFDE) gibt die Einführung von Echiquier Go Local bekannt. Diese neue Aktienstrategie, die von Nina Lagron, CFA , verwaltet wird, investiert in globale Unternehmen, die versuchen, die globale Herausforderung des strategischen Autonomiebedarfs zu bewältigen – eine Herausforderung, die heute eine echte Chance für Unternehmen und Investoren darstellt.

Eine neue Weltordnung

Im aktuellen Umfeld konvergierender Krisen haben die Fragmentierung der Lieferketten – durch die 80 % des Welthandels fliessen – und die hohe Konzentration von Produktionsstandorten strategische Abhängigkeiten und Schwachstellen offenbart, die Autonomie zu einem Gebot machen. So:

Technologie und Industrie : 90 % der Komponenten für Photovoltaikmodule werden derzeit in Asien hergestellt;

: 90 % der Komponenten für Photovoltaikmodule werden derzeit in Asien hergestellt; Gesundheit : 75 % der pharmazeutischen Wirkstoffe werden ausserhalb der EU und der Vereinigten Staaten hergestellt;

: 75 % der pharmazeutischen Wirkstoffe werden ausserhalb der EU und der Vereinigten Staaten hergestellt; Nahrungsmittel: Einige Düngemittel, die für die landwirtschaftliche Produktion unerlässlich sind, werden grösstenteils in Russland, Belarus und der Ukraine gewonnen.

Dieses Streben nach Widerstandsfähigkeit und Souveränität beinhaltet die Verlagerung von Waren, Produktionsstätten und strategischem Know-how, um die industrielle Abhängigkeit zu verringern, die bestimmte Sektoren betreffen kann.

So entstehen neue Geschäftsmodelle und lokale Ökosysteme, eine Dynamik, die durch den technologischen Wandel und massive staatliche Unterstützungsprogramme für strategische Sektoren wie IRA, CHIPS und JOBS Act in den Vereinigten Staaten und das PLI-Programm in Indien gefördert wird.

Eine innovative internationale Aktienstrategie

Echiquier Go Local konzentriert sich auf drei strategische Achsen – Technologie und Industrie, Gesundheit und Nahrungsmittel – und konzentriert sich auf weltweit tätige Unternehmen, die oft stark regional verwurzelt sind und von der lokalen Infrastruktur und der betrieblichen Nähe profitieren, die ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Das konzentrierte Portfolio von rund 40 Titeln verfolgt einen flexiblen Ansatz, der offen für strategische Gelegenheiten wie Energie ist, und weist ein diversifiziertes Sektorprofil auf, das sowohl Wachstumstitel als auch zyklische oder defensive Titel umfasst3.

Wie alle LFDE-Aktienfonds verfolgt er einen ESG-Ansatz, der sektorale und normative Ausschlüsse, eine extra-finanzielle Bewertung nach der LFDE-eigenen ESG-Analysemethode und eine Beteiligung an den investierten Unternehmen umfasst4.

Bettina Ducat, CEO von La Financière de l’Echiquier, erklärt: «Echiquier Go Local ist eine Antwort auf eine globale strategische Herausforderung, die Notwendigkeit der Autonomie innerhalb von Schlüsselsektoren und das erforderliche Know-how. Diese Lancierung ist ein konkreter Ausdruck unseres Bestrebens, unser internationales Angebot zu erweitern, und Teil einer auf Innovation ausgerichteten Entwicklungsstrategie. Sie entspricht auch dem Bedürfnis unserer Investoren nach Diversifizierung».

Olivier de Berranger, Generaldirektor und CIO von La Financière de l’Echiquier, fügt hinzu: «Echiquier Go Local ist das Ergebnis der Expertise von LFDE im Erkennen struktureller Trends. Sein dynamischer, flexibler und opportunistischer Ansatz ist an den Kontext mehrerer Krisen angepasst, den wir im neuen globalen Wirtschaftsumfeld erleben.»

Nina Lagron, CFA, Portfoliomanagerin von Echiquier Go Local, fügt hinzu: «Die Strategie von Echiquier Go Local ist auf Unternehmen ausgerichtet, die über wichtige Vorzüge wie lokale Produktion oder Beschaffung und strategische Patente verfügen, sowie auf Unternehmen, die vor kurzem lokale Projekte mit staatlicher Unterstützung angekündigt haben. Diese robuste, eigenständige Investitionslösung, die auf Sektoren abzielt, die am stärksten von einem Standortwechsel betroffen sind, ist ein einzigartiges Produkt.» (LFDE/mc)

Über La Financière de l’Echiquier | www.lfde.com

LFDE hat sich seit der Gründung 1991 zu einer der bedeutendsten und dynamischsten Fondsgesellschaften Frankreichs entwickelt. Die Kernkompetenzen liegen bei der Titelauswahl in europäische und internationale börsennotierte Unternehmen. LFDE nutzt seine überzeugungsbasierte Managementexpertise, um institutionellen Investoren und Vertriebspartnern nachhaltige Produkte und Lösungen anzubieten, die eine Wertsteigerung der Kundenanlagen ermöglichen. LFDE verwaltet mittlerweile ein Vermögen 14.5 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2021) und beschäftigt in Frankreich und den Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Italien, der Schweiz und den Benelux-Ländern über 140 Mitarbeiter.