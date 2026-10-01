Lakefield Partners erweitert seinen Verwaltungsrat mit Bruno J. Arnold

Zürich – Der unabhängige Schweizer Vermögensverwalter Lakefield Partners setzt seine erfolgreiche Entwicklung fort und erweitert seinen Verwaltungsrat mit Bruno J. Arnold. Die erfahrene Führungspersönlichkeit bringt mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im Wealth Management sowie eine starke Verankerung in der Westschweiz mit.

Lakefield Partners setzt seine Wachstumsstrategie konsequent fort. Nach dem kontinuierlichen Ausbau des Teams und der Weiterentwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren verstärkt der Zürcher Vermögensverwalter nun auch seinen Verwaltungsrat. Bruno J. Arnold ist per 1. September 2026 in den Verwaltungsrat eingetreten.

Die Erweiterung des Verwaltungsrats trägt dem starken Wachstum und den langfristigen Ambitionen des Unternehmens Rechnung. Gleichzeitig stärkt Lakefield Partners damit seine strategische Expertise sowie seine Präsenz in der Westschweiz.

Bruno J. Arnold verfügt über 44 Jahre Erfahrung bei UBS, wo er in der Schweiz und international zahlreiche leitende Funktionen innehatte. Unter anderem war er als Head Private Banking Swiss Clients und Head Wealth Management International in Genf sowie später als Head Asia Pacific und Head Wealth Management International tätig. Im Jahr 2009 wurde er zum Deputy Head UBS Geneva sowie zum Verantwortlichen für den Bereich High Net Worth Individuals im Private Banking Swiss Clients ernannt. Die Leitung des HNWI-Kundensegments behielt er bis 2016 bei und war gleichzeitig Stellvertreter des Head Private Banking.

«Lakefield Partners hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Mit dem Wachstum unseres Unternehmens steigen auch die Anforderungen an unsere Organisation und unsere strategische Weiterentwicklung. Mit Bruno J. Arnold gewinnen wir eine ausserordentlich erfahrene und bestens vernetzte Persönlichkeit für unseren Verwaltungsrat. Seine umfassende Führungserfahrung, seine fundierten Kenntnisse des schweizerischen und internationalen Wealth Managements sowie seine starke Verankerung in der Westschweiz werden für Lakefield Partners von grossem Wert sein», sagt Pascal A. Schwitter, Präsident des Verwaltungsrats von Lakefield Partners.

Die Ernennung von Bruno J. Arnold ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Lakefield Partners. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen sein Team kontinuierlich ausgebaut und seine Position sowohl im Schweizer Heimmarkt als auch im Geschäft mit internationalen Kunden weiter gestärkt. Mit der Erweiterung des Verwaltungsrats schafft Lakefield Partners zusätzliche Kapazitäten, um dieses Wachstum nachhaltig und langfristig zu begleiten.

«Lakefield Partners zeichnet sich durch ein klares Leistungsversprechen gegenüber seiner Kundschaft aus und verbindet institutionelle Asset Management Kompetenz mit den Stärken des traditionellen Private Bankings. Ich freue mich sehr, Teil des Verwaltungsrats von Lakefield Partners zu sein und meine Erfahrung in die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens einzubringen», sagt Bruno J. Arnold. (Lakefield Partners)