Raiffeisen-Präsident Thomas Müller kündigt Rücktritt an

Thomas Müller, abtretender Raiffeisen-Präsident. (Foto: Raiffeisen)
St. Gallen – Raiffeisen Schweiz muss sich auf die Suche nach einem neuen Verwaltungsratspräsidenten machen. Amtsinhaber Thomas Müller wird an der nächsten Generalversammlung im Juni 2026 nicht mehr kandidieren.

Mit dem Start in die neue Strategieperiode 2026 sei für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, das Präsidium in neue Hände zu übergeben, lässt sich Müller in einer Mitteilung vom Dienstag zitieren. Er sass rund acht Jahre im Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz, viereinhalb Jahre war er Verwaltungsratspräsident.

Er habe das Präsidium mit dem Ziel übernommen, die Genossenschaftsgruppe weiterzuentwickeln, so der abtretende Präsident. Raiffeisen habe in den letzten Jahren gute Geschäftszahlen präsentiert, sei hervorragend kapitalisiert und habe eine klare strategische Ausrichtung.

Der Verwaltungsrat wird den Nachfolgeprozess laut der Mitteilung umgehend starten. (awp/mc/ps)

