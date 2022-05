LGT Bank wählt SEBA Bank für die Verwahrung und das Brokerage von digitalen Vermögenswerten

Zug – Die SEBA Bank, eine voll integrierte, von der FINMA zugelassene Bankplattform für digitale Vermögenswerte, gab bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit der LGT Bank, einem internationalen Finanzdienstleister mit Schwerpunkt Private Banking und Vermögensverwaltung, eingegangen ist, um Depot- und Brokerage-Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte anzubieten.

Die LGT Bank ist Teil der LGT Group, einer internationalen Private-Banking- und Vermögensverwaltungsgruppe mit einem verwalteten Vermögen von über CHF 280 Milliarden. Die LGT Bank nutzt die vollständig regulierte Bankplattform der SEBA Bank und die institutionelle Verwahrung von digitalen Vermögenswerten, um digitale Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen für Kunden anzubieten.

Bitcoin und Ethereum zum Start

Die LGT Bank wird zunächst Anlagedienstleistungen für Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) anbieten. Die Anlagedienstleistungen für digitale Vermögenswerte werden vollständig in herkömmliche Anlagen integriert, so dass die Kunden Kryptowährungen nahtlos in ihr bestehendes Portfolio integrieren können.

Franz M. Bergmüller, CEO der SEBA Bank, sagte: «Als lizenzierte und FINMA-regulierte Schweizer Bank mit einer Kernkompetenz in Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten ermöglichen wir Banken und ihren Kunden den sicheren Umgang mit traditionellen und digitalen Vermögenswerten. Wir verfügen über das nötige Wissen, etablierte Prozesse und vor allem über eine Custody-Lösung, die nach ISAE 3402 zertifiziert und von unabhängigen Stellen geprüft ist. Das Leistungsspektrum in Kombination mit höchsten Sicherheitsstandards macht das Angebot der SEBA Bank einzigartig und wir freuen uns sehr, die LGT mit unserer Expertise beim Ausbau ihrer Dienstleistungen rund um digitale Assets unterstützen zu können.»

Als erfolgreiche und vertrauenswürdige Gegenpartei in der Digital-Asset-Branche unterstützt die SEBA Bank eine Reihe von Anlagedienstleistungen, darunter den Handel mit über 14 Kryptowährungen, ein umfassendes Krypto-Renditeangebot, SEBA Earn, und den SEBA Gold Token, einen innovativen digitalen Token, der mit physischem Schweizer Gold unterlegt ist. Die ISAE 3402-zertifizierten Hot- und Cold-Storage-Custody-Lösungen der SEBA Bank ermöglichen es der LGT und ihren Kunden, von den höchsten Sicherheitsstandards bei der Verwahrung ihrer digitalen Vermögenswerte und privaten Schlüssel zu profitieren.

«Die Nachfrage nach Kryptowährungen hat in den letzten Jahren auch bei unseren Kunden zugenommen», sagt Roland Matt, CEO der LGT Bank, Liechtenstein. «Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden nun einen einfachen Zugang zu dieser Anlageklasse bieten können. Bei der Entwicklung unseres neuen Angebots haben wir besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt und uns auf klare, zuverlässige Prozesse und Abläufe konzentriert. Sie sind zentral für den Umgang mit dieser dynamischen und noch recht jungen Anlageklasse. Dank der Zusammenarbeit mit der SEBA Bank werden die digitalen Vermögenswerte unserer Kunden von einem professionellen und zertifizierten Anbieter verwahrt, der über umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich verfügt».

Die Anlagelösungen der LGT Bank für digitale Vermögenswerte werden zunächst ausgewählten Kundengruppen der LGT Bank, Liechtenstein, zur Verfügung stehen. Um die Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen die Kunden in Liechtenstein oder der Schweiz domiziliert und als professionelle Kunden eingestuft sein oder von einem externen Vermögensverwalter betreut werden. (SEBA/mc/hfu)