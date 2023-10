Liechtensteinischer Bankenverband, Teal Project, rrreefs und DynamicElement kooperieren zum Schutz der Ozeane

Vaduz – Das schweizerische Startup und Sportmodelabel Teal Project, das ETH-Spin-off rrreefs, der Liechtensteinische Bankenverband und das Technologieunternehmen DynamicElement haben sich für eine Nachhaltigkeits-Kampagne zusammengeschlossen, die sich dem Schutz der Ozeane und der Schaffung neuer Lebensräume für Millionen von Meerestieren widmet.

In einer Kooperation zwischen dem Liechtensteinischen Bankenverband (LBV), DynamicElement, Teal und rrreefs haben sich vier Partner vereint. Gemeinsam starten sie eine Impact-Kampagne, die das rrreefs-Projekt bis zum 31.03.2024 unterstützen wird. Ziel von rrreefs ist es, bis 2034 ein Prozent der küstennahen Korallenriffe weltweit wiederherzustellen. Basis dafür ist ihr weltweit einzigartiges Riffsystem: Ein Modulsystem von Lehmziegeln, welches als künstliches Riff fungiert und für mehr Biodiversität sorgt sowie das Korallenwachstum anregt. Auf diese Weise schafft rrreefs wertvolle Lebensräume für Millionen von Meerestieren und leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der maritimen Ökosysteme.

So unterstützt die Allianz den Ozean

Das Startup Teal Project hat sich der Mission verschrieben, nachhaltige Produkte zu entwickeln, mit dem Ziel einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten. In diesem Rahmen stellt Teal Project hochwertige Socken her. Die Clous: das verwendete Garn besteht zu etwa 60% aus recyceltem Ozean- und Land-Plastik. Dazu kommt, dass mit jeder verkauften Socke 5% des Kaufpreises an rrreefs fließen. Die umweltfreundlichen Socken sind ein wichtiger Schritt in Richtung saubererer Ozeane.

Mit dem liechtensteinischen Bankenverband wurde ein starker Partner gewonnen, der sich für die Projektrealisierung aktiv engagiert. Teile der gemeinsamen Impact-Kampagne sind Teal-Socken sowie spezielle Sticker mit einem fälschungssicheren QR-Code (SQR), welche der LBV und Teal durch verschiedene Aktionen und Events verteilen. Per QR-Code-Scan gelangt man auf die Projektseite, auf der man unterstützen und / oder Teal-Socken kaufen kann. Als besonderer Anreiz werden die Top-Drei der Impact-Beiträge mit einem exklusiven dreistündigen Treffen mit Vertretern von rrreefs und Teal Project honoriert, bei dem sie ein spannender Austausch rund um das Thema Ozean erwartet.

Die fälschungssicheren QR-Codes werden von DynamicElement aus Kreuzlingen entworfen und gewährleisten die Integrität sowie einen fairen Ablauf der Nachhaltigkeits-Kampagne. Diese SecureQR-Codes – oder SQR – gewähren exklusiven Zugang zur Kampagnenbereich von Teal Project und zeigen an, wie gross der von jedem durch die ihm zugeordneten Socken geleistete Beitrag zum Erhalt der maritimen Ökosysteme ist.

Friedrich Kisters, CEO der DynamicElement AG: „Es ist grossartig, dass der liechtensteinische Bankenverband junge Unternehmer und Sportler unterstützt, die sich für ein nachhaltiges Ozeanprojekt einsetzen. Gleichzeitig Plastik aus den Ozeanen entfernen und Riffe fördern ist natürlich doppelt gut! Gerne stärken wir dieses Projekt durch unsere fälschungssicheren QR- Codes, denn „Vertrauen“ ist heute wichtiger denn je.»

David Habluetzel, Co-Founder von Teal Project: „Es freut mich, gemeinsam mit Partnern aus verschiedenen Branchen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in einem Projekt zu vereinen. Als Sportler strebe ich immer nach den größtmöglichen Zielen, dies passt perfekt zu der Mission die Ozeane zu schützen. Wenn wir gemeinsam anpacken, können wir die Zukunft positiv beeinflussen, durch die Säuberung der Ozeane und Aufforstung von Korallenriffen mit rrreefs.”

Simon Tribelhorn, CEO des Liechtensteinischen Bankenverbandes: „Für uns stellt dieses Projekt mehr als eine gelungene Partnerschaft und ein sehr innovatives Projekt dar. Es ist eine ideale Verbindung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Indem das Projekt in Socken aus Ozeanplastik investiert und ein Teil des Umsatzes wiederum für die Aufforstung von Korallenriffen verwendet wird, fördert es die maritime Biodiversität gleich in doppelter Weise und damit ganz konkret das SDG 14 (Leben unter Wasser). Mit der Verwendung von SQR-Codes ist es gleichzeitig fälschungssicher und einzigartig.“ (Bettertrust/mc/hfu)