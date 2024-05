Limula erhält CHF 6.2 Millionen in überzeichneter Seed-Runde

Lausanne – Das Life Science Tools Unternehmen Limula hat 6,2 Millionen Schweizer Franken (6,8 Millionen US-Dollar) eingeworben, um seine Lösung für die Automatisierung der Zelltherapieherstellung auf die nächste Entwicklungsstufe zu bringen. Die überzeichnete Seed-Runde wurde von LifeX Ventures geleitet, mit Beteiligung der Gründer, Verve Ventures, Zühlke Ventures, Oxford Seed Fund, Lichtsteiner Foundation, W.A. de Vigier Foundation und einer Reihe von Privatpersonen, die Limulas Vision von Anfang an unterstützt haben.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 von Dr. Yann Pierson, Dr. Luc Henry. Dr. Thomas Eaton gegründet, um einen bahnbrechenden Ansatz für die Ex-vivo-Manipulation von Zellen zu entwickeln, der auf einer neuartigen Technologie basiert. Das Trio stellte fest, dass veraltete Herstellungsmethoden die Einführung von Zell- und Gentherapieprodukten – wie chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen (CAR-Zellen) – behinderten. Die Kombination bahnbrechender Entdeckungen im Bereich der Gentechnik und der Medizin hat zu einer Revolution in der Medizin geführt, aber das Boosten der patienteneigenen Zellen zur Herstellung einer Dosis in einem Labor erfordert immer noch zu viele manuelle Schritte. Hochqualifizierte Arbeitskräfte und sterile Infrastrukturen machen den Großteil der Kosten einer Therapie aus, was zu einem Preis von 500.000 Dollar oder mehr pro Dosis führt. Infolgedessen sind diese Behandlungen für die Mehrheit der in Frage kommenden Patienten unerreichbar.

Um dem entgegenzuwirken, hat Limula eine modulare Lösung für die bedarfsgerechte Herstellung von Zelltherapien in einem einzigen Gerät entwickelt. Durch die Kombination der Funktionen eines Bioreaktors und einer Zentrifuge in einem einzigen geschlossenen Gefäß kann Limulas firmeneigene Lösung ein breites Spektrum an Volumina und Zellzahlen verarbeiten, wobei Transferschritte entfallen und somit Stress, Verluste und potenzielle Kontaminationen begrenzt werden. Aufgrund ihrer potenziellen Skalierbarkeit kann sie von Zelltherapieanbietern beim Übergang von der präklinischen Bewertung zu klinischen Versuchen und später zur kommerziellen Herstellung von Zellprodukten in klinischer Qualität eingesetzt werden.

Luc Henry, Mitbegründer und CEO von Limula: „Unser Team verfolgt das ehrgeizige Ziel, Werkzeuge zu entwickeln, die auf einer grundlegend neuen Art der Manipulation von Zellen außerhalb des Körpers beruhen. Unsere Technologie unterstützt Fertigungsabläufe, die mit bestehenden Werkzeugen nicht automatisiert werden können. Wir glauben, dass die Automatisierung der einzige Weg zu Skalierbarkeit und digitaler Rückverfolgbarkeit ist. Diese beiden Aspekte sind der Schlüssel, um das volle Potenzial der Zell- und Gentherapie zu erschließen und sie vielen, nicht nur wenigen, zugänglich zu machen“.

Die Gründer von Limula haben ein leistungsstarkes, multidisziplinäres Team zusammengestellt, zu dem seit kurzem auch die Domänenexperten Olivier Waridel, ehemaliger CEO des zu Cytiva gehörenden Unternehmens Biosafe, Caroline Boudousquié, ehemalige Leiterin der Prozessentwicklung am Zentrum für experimentelle Therapeutika (CTE) des Universitätsspitals Lausanne, und Maria Elena Grisostolo, ehemalige VP Operations bei Lunaphore, gehören.

Dr. Inaki Berenguer, geschäftsführender Partner bei LifeX Ventures: „Wir freuen uns sehr, das Limula-Team bei der Neuerfindung der Zell- und Gentherapieproduktion zu unterstützen. Es ist offensichtlich, dass die Produktionswerkzeuge hinter den wissenschaftlichen und klinischen Fortschritten zurückgeblieben sind, insbesondere in Bezug auf den Preis und die Skalierbarkeit. Limulas Engagement, diese Engpässe zu beseitigen, ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Zugänglichkeit für Patienten“.

Mit Blick auf die Zukunft wird Limula sein neues Seed-Kapital nutzen, um die Entwicklung der firmeneigenen Plattform, die aus einem Gerät und Verbrauchsmaterialien für den einmaligen Gebrauch besteht, erheblich voranzutreiben und die Anforderungen der guten Herstellungspraxis (GMP) zu erfüllen. Die von Limula entwickelte Lösung ist ein Hilfsmittel für einen schnell wachsenden Markt. Das Potenzial von Zell- und Gentherapien, das Leben von Millionen von Patienten weltweit zu retten, hat erhebliches Interesse – und Investitionen – geweckt, was zu einer umfangreichen Pipeline und mehreren kürzlich erteilten Zulassungen durch Gesundheitsbehörden geführt hat. Sowohl industrielle als auch akademische Akteure sind nun bestrebt, automatisierte und skalierbare Lösungen der nächsten Generation einzuführen, mit dem gemeinsamen Ziel, die Marktreichweite deutlich zu erhöhen und die Zugänglichkeit zu erweitern. (Limula/mc/hfu)