Lombard Odier Investment Managers verstärkt Nachhaltigkeits-Expertise im Bereich Anleihen

Genf – Lombard Odier Investment Managers («LOIM») hat Erika Wranegard zur Portfolio Managerin im Fixed-Income-Team ernannt. Damit baut das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsexpertise in den globalen Fixed-Income-Märkten weiter aus.

In ihrer neuen Rolle wird Erika Wranegard neben Ashton Parker, Denise Yung und Jérôme Collet für das Management von LOIMs TargetNetZero Global und European IG Credit Strategien verantwortlich sein. Diese zukunftsorientierten Strategien konzentrieren sich auf Unternehmen, die – unabhängig von ihrer Branche oder ihrem aktuellen Carbon Footprint – einen Temperaturverlauf aufweisen, der auf eine Netto-Null-Zukunft ausgerichtet ist. Die beiden Fixed Income-Strategien verwalten derzeit mehr als CHF 270 Millionen.

Wranegard kommt mit umfangreicher Expertise im Bereich nachhaltiger Fixed Income-Märkte zu LOIM. Zuvor arbeitete sie bei der schwedischen nachhaltigen Vermögensverwaltung Öhman, wo sie seit 2016 die Strategien Crossover Green Bond und Investment Grade Sustainable Credit verwaltete. Ausssserdem war sie für die Entwicklung des Rahmenwerks des Unternehmens für die ESG-Integration innerhalb des Investmentprozesses für festverzinsliche Wertpapiere verantwortlich. Wranegard begann ihre Karriere 2011 bei Morgan Stanley in London.

Erika Wranegard ist ausserdem Mitglied des PRI Advisory Committee on Credit Risk and Rating. Einer Arbeitsgruppe, die sich auf die Verbesserung der transparenten und systematischen Berücksichtigung von ESG-Faktoren in der Kreditrisikoanalyse konzentriert, sowie des Advisory Committee für Green Assets Wallet, der weltweit ersten Blockchain-Plattform für die Validierung und Reporting von finanziellen Auswirkungen.

Ab August 2021 wird Wranegard von Genf aus für LOIM tätig sein und an Yannik Zufferey, CIO, Fixed Income, berichten.

Yannik Zufferey, CIO Fixed Income bei LOIM, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, Erika im Team begrüssen zu dürfen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Nachhaltigkeit eine der wichtigsten Analysekriterien für Fixed-Income-Investoren ist. Erikas Leidenschaft und Expertise im Bereich nachhaltiger Anleihenmärkte passen perfekt zu uns. Wir werden unser nachhaltiges Fixed Income-Geschäft weiter ausbauen und zukunftsweisende Strategien für Kunden anbieten, die Chancen nutzen und Risiken beim Übergang zu Net Zero vermeiden.“ (LOIM/mc)