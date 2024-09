Luya Foods sichert sich CHF 5 Millionen in Serie A Finanzierung für europäische Expansion

Abdufarrukh Abdumalikov neu in der Geschäftsleitung der ONE PM AG

Zürich – Das Zürcher Fintech ONE PM AG erhält Zuwachs in der Geschäftsleitung: Mit Abdufarrukh Abdumalikov konnte ONE PM einen namhaften Portfoliomanagementtool- und Bankschnittstellenspezialist mit fundiertem Finanz- und Tech-Wissen für seine Geschäftsleitung gewinnen. «Wir freuen uns, ONE PM weiter voranzutreiben und mit Abdufarrukh Abdumalikov einen wertvollen Neuzugang mit enormem Wissen und Erfahrungsschatz in unserer Geschäftsleitung […]