Maerki Baumann lanciert in Zusammenarbeit mit GenTwo ARCHIP Crypto Certificate

Zürich – Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG hat in Zusammenarbeit mit dem führenden Schweizer Fintech-Unternehmen GenTwo das ARCHIP Crypto Certificate lanciert.

Das neue Zertifikat bietet interessierten Anlegerinnen und Anlegern eine aktiv verwaltete Investionsmöglichkeit in digitale Vermögenswerte ab einem Mindestvolumen von CHF 10’000. Sie können damit an der Kursentwicklung von Krypto-Assets partizipieren, ohne sich um die Einrichtung eines Wallets oder den Handel mit Kryptowährungen selber kümmern zu müssen. Dank der vorhandenen Besicherung ist das Produkt auch für den Vertrieb an Privatkunden geeignet und zugelassen.

Dr. Stephan A. Zwahlen, CEO von Maerki Baumann, kommentiert: „Als Asset Manager des ARCHIP Crypto Certificate bieten wir interessierten Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio digitaler Vermögenswerte. Und dies über einen sicheren und vertrauenswürdigen Schweizer Setup.”

Das Zertifikat kann entweder in einem Depot bei Maerki Baumann oder bei Drittbanken gehalten werden. Es kann wie herkömmliche Anlageprodukte schnell und einfach gehandelt werden. Es ist derzeit für Anlegerinnen und Anleger mit Domizil in der Schweiz verfügbar, wurde aber auch für den Vertrieb im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Europäischen Union eingereicht.

Um ihre Anlageidee zu verbriefen und ihre Krypto-Lösung in ein strukturiertes Produkt für Privatkunden zu übertragen, wandte sich Maerki Baumann an GenTwo und deren Financial Engineering Plattform.

Philippe A. Naegeli, Mitbegründer und CEO von GenTwo, fügt hinzu: „Dank seiner niedrigen Ticketgrösse bietet das ARCHIP Crypto Certificate einem breiten Anlegerkreis Zugang zu digitalen Assets. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Assetization-Prozess von GenTwo genutzt werden kann, um das Anlageuniversum zu erweitern. In diesem Fall trägt es dazu bei, die Lücke zwischen Kryptowährungen und der traditionellen Finanzwelt zu schliessen, indem es ein bankfähiges Anlageprodukt auf digitale Vermögenswerte mit einer Schweizer ISIN schafft, das von jedem über die eigene Bank gekauft werden kann.”

Das ARCHIP Crypto Certificate ist Teil der kürzlich lancierten Krypto-Marke «ARCHIP» von Maerki Baumann. Diese umfasst die breite Palette an Krypto-Dienstleistungen, welche die Privatbank ihrer privaten und institutionellen Kundschaft sowie ihren Firmenkunden anbietet. (pd/mc/pg)

