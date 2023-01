Martin Bardenhewer wird neuer Leiter Finanz der Zürcher Kantonalbank

Zürich – Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat heute Martin Bardenhewer (55) per 1. Mai 2023 zum neuen Leiter Finanz und Mitglied der Generaldirektion ernannt. Martin Bardenhewer, der seit rund 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Bank tätig ist, kann auf eine sehr breite Fach- und Führungserfahrung in den Bereichen Finanz, Treasury und Corporate Banking sowie im Anlagegeschäft zurückgreifen. Aufgrund der internen Nachfolgelösung wird Rudolf Sigg die Bank bereits per 30. April 2023 verlassen – wie mit dem Bankrat vereinbart und im Rahmen der regulären Nachfolgeplanung für die Mitglieder der Generaldirektion.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Martin Bardenhewer einen internen Experten in Finanz- und Kapitalmarktthemen zum CFO ernennen können. Sein Leistungsausweis und seine Erfahrung, die er sich in den vergangenen Jahren innerhalb der Bank und durch externe Mandate aneignen konnte, sowie seine Persönlichkeit zeichnen ihn für diese Aufgabe aus. So hatte er mit der Schweizerischen Nationalbank den Co-Lead für die Konzeption der Ablösung des Libor durch den SARON inne. Dies unterstreicht seine fachliche Qualifikation und sein Wirken für den Schweizer Finanzplatz», sagt Dr. Jörg Müller-Ganz, Präsident des Bankrats der Zürcher Kantonalbank. «Im Rahmen eines mehrstufigen Selektionsverfahrens hat der Bankrat interne und externe Kandidatinnen und Kandidaten sorgfältig evaluiert. Martin Bardenhewer bringt alle Voraussetzungen mit, um die Geschäftseinheit Finanz erfolgreich weiterzuführen und künftige Herausforderungen anzugehen. Wir wünschen Martin Bardenhewer viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe.»

Urs Baumann, Vorsitzender der Generaldirektion, ergänzt: «Ich gratuliere Martin Bardenhewer herzlich zu seiner Ernennung zum CFO und heisse ihn als Mitglied der Generaldirektion sehr willkommen. Die Bank wird von seinem grossen Finanzwissen und seiner breiten Erfahrung profitieren. Ich wünsche Martin schon jetzt viel Erfolg in seiner neuen Funktion und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.»

Martin Bardenhewer kam 2001 als Verantwortlicher für die Modelle in der Steuerung der bilanziellen Risiken zur Zürcher Kantonalbank. Anschliessend war er als Leiter Marktrisikocontrolling für die Risikomessung des Handelsgeschäfts zuständig. 2007 wurde er zum Leiter Treasury und stellvertretenden CFO befördert. Nach rund zehn Jahren in der Geschäftseinheit Finanz wechselte er 2017 in die Geschäftseinheit Institutionals & Multinationals, die er seitdem auch stellvertretend leitet. Dort ist er verantwortlich für den Bereich Key Account Management von institutionellen Kunden und multinationalen Firmenkunden. Zwischenzeitlich verantwortete er auch die internationalen Bankbeziehungen und die Produkte für das Aussenhandelsgeschäft von Kunden der Zürcher Kantonalbank.

Seine Karriere startete Martin Bardenhewer als Senior Consultant bei KPMG Zürich. Nach seinem Volkswirtschaftsstudium an der Universität Bonn hat er an der Universität Mannheim in Wirtschaftswissenschaften promoviert. 2022 absolvierte er das Advanced Management Program an der Harvard Business School in Boston. Martin Bardenhewer ist deutsch-schweizerischer Doppelbürger und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in Zürich. (ZKB/mc/ps)