Max Chuard, ehemaliger CEO von Temenos, wechselt zu Aperture Capital

Genf – Aperture Capital, eine Schweizer Risikokapitalgesellschaft (VC), die sich auf Investitionen in Fintechs und KI-Infrastrukturen in der frühen Wachstumsphase spezialisiert hat, begrüsst Max Chuard, den ehemaligen CEO von Temenos, als strategischen Investor und Mitglied ihres Investitionsausschusses.

Bis 2023 war Max Chuard Geschäftsführer der Temenos-Gruppe, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Bankentechnologie, wo er wichtige strategische Initiativen leitete, darunter die Expansion in über 150 Länder, Akquisitionen im Wert von über einer Milliarde Dollar sowie den Übergang des Geschäftsmodells des Unternehmens hin zu SaaS und einem KI-orientierten Bankensektor. Nach mehr als 20 Jahren bei Temenos, in denen sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als verzehnfacht hat und es zum drittgrössten Softwareunternehmen Europas wurde, konzentriert sich Max Chuard nun auf die Unterstützung und Entwicklung der nächsten Generation von Fintech-Unternehmen in Europa.

Über sein Family Office Astir Capital hat Max Chuard in Aperture Capital investiert. Er beabsichtigt zudem, gemeinsam mit diesem Unternehmen in die vielversprechendsten Firmen seines Portfolios zu investieren. Konkret wird Aperture Capital zur wichtigsten Plattform, über die Astir Capital in Fintech-Unternehmen in der frühen Wachstumsphase investieren wird. Die ersten über Aperture Capital getätigten Investitionen betreffen schnell wachsende Fintech-Unternehmen wie Stableton, Trustap und Fundcraft.

Spezialisiert auf europäische Fintech-Unternehmen in der frühen Wachstumsphase

Aperture Capital wurde 2019 gegründet und ist eine internationale Risikokapitalgesellschaft, die sich auf europäische Fintech-Unternehmen in der frühen Wachstumsphase spezialisiert hat und eine hervorragende Investitionsbilanz vorweisen kann. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine umfassende Expertise im Fintech-Bereich aus und verfügt über ein Team von Fintech-Experten, die die Unternehmen in seinem Portfolio insbesondere bei der Markteinführung (Go-to-Market, GTM) begleiten. Das Unternehmen investiert in B2B-Fintechs, Cybersicherheit und integrierte Finanzdienstleistungen und konzentriert sich dabei auf Unternehmen, die KI nutzen, um starke Netzwerkeffekte und datengestützte Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 20 Unternehmen unterstützt und solide Renditen erzielt, mit einer internen Rendite (IRR) auf seine Risikokapitalinvestitionen von über 40 %, ganz zu schweigen von einem bemerkenswerten Exit durch den Verkauf von Metaco an Ripple im Jahr 2023 für 250 Millionen Dollar.

Das Team von Aperture, bestehend aus mehr als 30 Fintech-Experten in fünf Städten in Europa und den USA, umfasst mehrere ehemalige Mitarbeiter von Temenos. Dies verdeutlicht einen positiven Talentkreislauf, in dem erfahrene Fachleute ihr Know-how wieder einbringen, um die nächste Generation von Fintech-Unternehmen zu entwickeln.

Strategischer Investor bei Aperture Capital und Mitglied des Investitionsausschusses

Max Chuard, strategischer Investor bei Aperture Capital und Mitglied des Investitionsausschusses, erklärte: „Der europäische Fintech-Markt steht derzeit vor tiefgreifenden strukturellen Veränderungen, die den Weg für eine Phase schnellen Wachstums ebnen und Chancen für eine neue Generation von Fintech-Unternehmen schaffen werden. Ich kenne das Team von Aperture Capital gut, und sein Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass es sich nicht darauf beschränkt, Kapital zu investieren, sondern jedes Unternehmen aktiv bei seiner Entwicklung unterstützt. Im Gegenzug verschafft dieses starke operative Engagement Aperture Capital einen Wettbewerbsvorteil bei Investitionen. Diese Kombination aus Erfahrung, Kapital und Umsetzungsstärke ist besonders gut geeignet, um vielversprechende Unternehmen zu identifizieren und ihnen dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen.“

Ben Robinson, geschäftsführender Gesellschafter bei Aperture Capital, fügte hinzu: „ Als Investmentgesellschaft liegt unser Vorteil in unserer umfassenden Kenntnis der Fintech-Branche und unseren soliden Arbeitsbeziehungen zu den Unternehmen in unserem Portfolio. Mit dem Eintritt von Max können wir diesen Vorteil voll ausschöpfen, indem wir den Gründern Zugang zu einem CEO bieten, der eines der erfolgreichsten Fintech-Unternehmen Europas aufgebaut hat und dessen Erfahrung und Erkenntnisse von unschätzbarem Wert sein werden, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen. “

Max Chuard wird dem Investitionsausschuss von Aperture Capital beitreten, während das Unternehmen die Institutionalisierung seiner Investitionstätigkeiten vorantreibt, zusammen mit bestehenden Mitgliedern wie Aleksandra Laska, ehemalige General Partnerin bei RedAlpine, und Brett Bivens, General Partner bei Production Capital. (Aperture/mc/hfu)