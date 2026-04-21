Temenos übertrifft mit Quartalsumsatz Markterwartungen

Genf – Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Zugleich bestätigte das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr sowie die Mittelfristziele.

Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 – Multifonds herausgerechnet – um 15 Prozent auf 253 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Die Erträge für die Software-Subskriptionen sowie Software-as-a-Service (SaaS) legten dabei um 13 Prozent auf 87 Millionen Dollar zu. Zu verdanken war der Anstieg des Gesamtumsatzes auch höheren Erträgen für den Unterhalt (+16% auf 132 Mio) und Erträgen für Dienstleistungen (+13% auf 34 Mio).

EBIT steigt um 19 Prozent

Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg auf 83 Millionen Dollar (+19%), und die entsprechende Marge stieg auf 32,7 Prozent von 31,5 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich stieg der bereinigte Gewinn auf 0,90 Dollar je Aktie von 0,75 Dollar im ersten Quartal 2025. Mit den Ergebnissen hat die Gruppe die Schätzungen von Analysten bei Umsatz, EBIT und Gewinn je Aktie übertroffen.

Temenos bestätigte indes den Ausblick für das Gesamtjahr: So soll der EBIT zu konstanten Währungen 2026 mindestens um rund 9 Prozent ansteigen, und der Gewinn je Aktie soll um rund 7 Prozent auf ausgewiesener Basis anziehen. Der freie Cashflow dürfte zudem um etwa 16 Prozent zulegen. Für die Lizenzeinnahmen für Software (Abos und SaaS) erwartet Temenos einen Anstieg um rund 9 Prozent zu konstanten Währungen.

Mittelfristig bis 2028 soll der EBIT weiterhin rund 480 Millionen Dollar erreichen. Der freie Cashflow wird mit rund 410 Millionen erwartet. (awp/mc/pg)