Temenos übertrifft mit Quartalsgewinn Markterwartungen

Genf – Temenos hat dritten Quartal mit dem Verkauf von Bankensoftware mehr eingenommen als im Jahr zuvor. Mit den Ergebnissen hat der Software-Hersteller die Markterwartungen deutlich übertroffen.

In den Monaten von Juli bis September 2025 erreichte der Umsatz 258,5 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Das waren 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wobei allerdings das Geschäft mit Fondsadministration-Software (Multifonds) aus dem Vorjahr herausgerechnet wurde. Temenos hatte dieses per Ende Mai 2025 veräussert. Die wichtigen Lizenzeinnahmen für Software stiegen um 11 Prozent auf 99,2 Millionen Dollar.

Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg damit um 36 Prozent auf 84,6 Millionen. Analysten hatten mit lediglich 64,5 Millionen gerechnet. Die entsprechende Marge erhöhte sich damit auf 32,7 Prozent von 26,9 Prozent im Vorjahr (ohne Multifonds). Unter dem Strich blieb ein Gewinn pro Aktie von 0,93 Dollar (+41%). Bei den bereinigten Zahlen werden unter anderem Kosten für aktienbasierte Vergütungsprogramme herausgerechnet.

Die Ziele für das laufende Jahr hob Temenos an, während das Unternehmen die Mittelfristziele bis 2028 bestätigte.

Die CEO-Suche laufe derweil gut: Es werde derzeit eine Reihe interner und externer CEO-Kandidaten geprüft, hiess es. Anfang September 2025 war es überraschend zum Rücktritt vom damaligen Temenos-Chef Jean-Pierre Brulard gekommen. Ad interim übernahm Finanzchef Takis Spiliopoulos. Der Verwaltungsrat beauftragte eine externe Personalberatung mit der Suche nach einem neuen CEO. (awp/mc/ps)