Temenos ernennt SIX-CFO Daniel Schmucki zum neuen Finanzchef

Genf – Der Bankensoftwarehersteller Temenos ist bei der CFO-Suche fündig geworden. Daniel Schmucki übernimmt zum 3. August 2026 als Finanzchef beim Westschweizer Unternehmen.

Schmucki kommt von der Schweizer Börse SIX und bringt über 30 Jahre Führungserfahrung mit, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Er ist seit neun Jahren bei der Finanzmarktinfrastrukturbetreiberin als CFO tätig. Seit Januar war sein geplanter Abgang dort bekannt.

Vor seiner Tätigkeit bei der SIX war Schmucki den Angaben zufolge über 17 Jahre beim Flughafen Zürich beschäftigt, wo er von 2008 bis 2017 ebenfalls als CFO fungierte.

Bei Temenos ist derzeit CEO Takis Spiliopoulos auch gleichzeitig Finanzchef. Er übernahm nach dem plötzlichen Abgang des früheren Chefs Jean-Pierre Brulard Anfang September 2025 zunächst ad interim und später offiziell die Unternehmensleitung. Brulard war nicht einmal anderthalb Jahre im Unternehmen gewesen.

Spiliopoulos, der frühere Chefanalyst bei der Bank Vontobel, kam 2019 als Finanzchef zu Temenos. Anfang Dezember hatte es geheissen, die Suche nach einem neuen CFO werde eingeleitet. (awp/mc/ps)