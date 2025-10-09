Mehr Stellen im Schweizer Finanzsektor ausgeschrieben

Zürich – In der Schweiz waren im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal deutlich mehr Stellen in der Finanzbranche ausgeschrieben. Vor allem in der Buchhaltung waren Leute gefragt.

Zu diesem Schluss kommt eine Auswertung des Rekrutierungsspezialisten Robert Walters. Die stärksten Zuwächse waren demnach bei Positionen wie Payroll Accountant (+124%) und Chief Accountant (+114%) zu beobachten. Aber auch Financial Controller (+78%) und strategische und leitende Funktionen wie Internal Controller (+87%) und CFOs (+75%) waren deutlich mehr gesucht als noch im ersten Jahresviertel. (awp/mc/ps)