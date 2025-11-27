Stellenangebot in Bankenbranche auf neuem Tiefststand

Zürich – Auf den Webseiten der grössten Schweizer Banken sind aktuell so wenige Stellen ausgeschrieben wie noch nie. Gemäss einer Auswertung des Jobportals Indeed waren Anfang dieser Woche bei den zehn grössten Banken gerade mal noch rund 500 Jobinserate zu finden.

Von den total 507 Stellenanzeigen bezogen sich zudem deren 13 auf Praktikums- oder Lehrstellen. Im Vergleich zu Ende Oktober ist die Zahl der Stelleninserate damit um knapp 7 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es gegenwärtig sogar 15 Prozent weniger Stelleninserate.

Während der langfristige Trend ein klarer Rückgang des Stellenangebots zeigt, schwankt die Zahl der Jobinserate bei den einzelnen Finanzinstituten aber doch erheblich. So tanzt im November beispielsweise die UBS aus der Reihe, weil sie aktuell einige Stellen mehr ausgeschrieben hat als vor einem Monat. Und auch bei der Waadtländer Kantonalbank und bei der Bank Pictet kann eine kurzfristige Zunahme der Stelleninserate beobachtet werden.

Insbesondere bei der UBS bewegt sich das Stellenangebot im langjährigen Vergleich aber mittlerweile auf sehr tiefem Niveau. Aktuell stehen 99 Stelleninserate 139 Jobangeboten vor einem Jahr und – inklusive Credit Suisse – 332 vor zwei Jahren gegenüber.

Das Jobportals Indeed analysiert für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die Stelleninserate auf den Bankenwebseiten. Berücksichtigt werden dabei nur Stellen mit Arbeitsort in der Schweiz. (awp/mc/ps)