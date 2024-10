M&G lanciert nachhaltige Anleihestrategie mit dem Impact-Spezialisten responsAbility

London – M&G gab die Auflegung seiner ersten Strategie für nachhaltige Unternehmensanleihen in Zusammenarbeit mit responsAbility bekannt. responsAbility ist ein in der Schweiz ansässiger Vermögensverwalter mit einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte im Bereich Impact Investing, der 2022 von M&G übernommen wurde. Der M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund, der nach Artikel 9 SFDR klassifiziert ist, wurde in aktiver Zusammenarbeit mit institutionellen und Wholesale- Anlegern entwickelt, die nach nachhaltigen aktiven Fixed-Income-Strategien suchen.

Das Team nutzt die umfassenden Kompetenzen von M&G im Bereich Fixed-Income und die langjährige Erfahrung von responsAbility im Bereich Impact und nachhaltiges Investieren. Der Fonds verfolgt eine fundamentale Kreditstrategie und soll ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv ausgewählten globalen Investment-Grade-Anleihen aufbauen, die einen positiven Wandel in sechs verschiedenen Bereichen fördern: bessere Gesundheit, bessere Arbeit und Bildung, soziale Inklusion, Kreislaufwirtschaft, Umweltlösungen und Klimaschutz. Die Anlagen werden den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) entsprechend ihrem Beitrag zugeordnet, und die Anleihen im Portfolio bestehen entweder aus:

Projektfinanzierungsanleihen – ESG-Anleihen, die ein bestimmtes Projekt finanzieren, das entweder auf ökologische (grüne Anleihen) oder soziale Ergebnisse (Sozialanleihen) oder eine Kombination aus beidem (Nachhaltigkeitsanleihen) abzielt.

ESG-Anleihen, die ein bestimmtes Projekt finanzieren, das entweder auf ökologische (grüne Anleihen) oder soziale Ergebnisse (Sozialanleihen) oder eine Kombination aus beidem (Nachhaltigkeitsanleihen) abzielt. Lösungsanbieter – Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mit ihren Kernprodukten und -dienstleistungen aktiv Probleme im Zusammenhang mit ökologischen oder sozialen Herausforderungen angehen.

Der Fonds wird gemeinsam von Mario Eisenegger und Ben Lord gemanagt, die langjährige Mitglieder der 161 Milliarden EUR 1 umfassenden Global-Fixed-Income-Abteilung von M&G sind. responsAbility wird als Investment Adviser fungieren, die Qualitätssicherung und zusätzliche Erkenntnisse zu Nachhaltigkeitsthemen liefern und die Analyse der branchenführenden Research-Teams von M&G unterstützen. responsAbility wird auch stimmberechtigtes Mitglied des unabhängigen Impact, SDG & Solutions Committee von M&G sein.

Zehn Jahre nach der Emission des ersten Green Bond im Jahr 2013 bietet der Markt für ESG-Anleihen den Anlegern heute ein wachsendes Universum an okölogischen, sozialen und nachhaltigen Anleihen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 wurden weltweit ESG-Unternehmensanleihen im Wert von 306 Mrd. USD emittiert, was 23 % des derzeitigen Gesamtangebots an Unternehmensanleihen im europäischen Investment-Grade-Bereich entspricht.2

Werner Kolitsch, Head of Business Development DACH bei M&G, sagt: „Diese Strategie zeigt, dass M&G in der Lage ist, seine Fähigkeiten zu bündeln, um einzigartige Anlagelösungen zu schaffen, die unsere Stärken im Bereich der aktiv gemanagten Anleihen und die marktführende Position von responsAbility im Bereich Impact ausspielen. Der M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund wurde massgeschneidert, um die Nachfrage von Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Wholesale-Anlegern in Europa zu erfüllen, die ihre aktiven öffentlichen Anleiheportfolios auf einen positiven Wandel ausrichten wollen.

Fondsmanager Mario Eisenegger fügt hinzu: „Eine der effektivsten Möglichkeiten für Anleiheinvestoren, einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung zu leisten, ist die direkte Finanzierung von Umwelt- und Sozialprojekten und die Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmen, die mit ihren Geschäftsmodellen einen sinnvollen, positiven Beitrag zum Planeten oder zur Gesellschaft leisten. Dieser Fonds tut genau das und gibt dem Team ein klares Mandat, sich auf diese dringenden Prioritäten zu konzentrieren, wenn es darum geht, das Geld unserer Kunden zu investieren.“

„Darüber hinaus sind die globale Reichweite und die Flexibilität dieses Investment-Grade-Anleihefonds von Vorteil für die Portfoliokonstruktion, da diese Merkmale die Kreditauswahl erweitern, die Diversifizierung verbessern und es dem Fonds ermöglichen, Zugang zu nachhaltigen Lösungen rund um den Globus zu erhalten, sobald diese entstehen.“

Stephanie Bilo, Chief Client & Investment Solutions Officer, responsAbility: „Als Pioniere im Bereich Impact Investing und mit einem soliden 20-jährigen Track Record für unsere Kunden und Gesellschaften in Schwellenländern wissen wir, wie wichtig es für Anleger ist, unter den unzähligen verfügbaren Optionen nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal mit dem Fixed-Income-Team von M&G zusammenzuarbeiten, um von den Stärken unseres Klima-Researchs zu profitieren und zur nachhaltigen Ausrichtung des Portfolios beizutragen. Dies ist eine grossartige Gelegenheit, unsere Expertise zu bündeln und sowohl institutionellen als auch Wholesale-Kunden zur Verfügung zu stellen». (M&G/responsAbility/mc/hfu)

1 Ab Ende Juni 2024

2 Barclays Corporate ESG-Anleihen: Update Q2 24

