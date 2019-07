Michael Sieber wird neuer Finanzchef von CKW

Luzern – Der Verwaltungsrat von CKW hat Michael Sieber zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung gewählt. Er übernimmt ab 1. Februar 2020 die Gesamtverantwortung als CFO.

Betriebswirtschafter Michael Sieber (49) verfügt über ein breites Wissen im Finanzbereich. «Er bringt einerseits langjährige Erfahrungen aus Führungstätigkeiten in Geschäftsleitungen und Managementfunktionen in KMU und Grossunternehmen mit und andererseits ein vertieftes energiewirtschaftliches Know-how», freut sich CKW-CEO Martin Schwab.

Michael Sieber ist seit 2012 Mitglied der Geschäftsbereichsleitung Produktion & Netze im Axpo Konzern und verantwortet das Controlling in diesem Bereich. Zuvor war er im Axpo Konzern – zu welchem auch die CKW-Gruppe gehört – unter anderem Leiter Finanzen und Controlling der Division Kernenergie. In früheren Tätigkeiten übte er verschiedene Funktionen im Finanzbereich in unterschiedlichen Branchen aus. Michael Sieber folgt auf Daniel Wahler, der das Unternehmen Ende Januar 2020 verlässt.

Michael Sieber ist studierter Betriebsökonom HWV/FH, dipl. Controller SIB und verfügt über einen Master of Advanced Studies in Corporate Finance CFO. Er wohnt in Fislisbach, ist verheiratet und Vater von einem Sohn. (CKW/mc/ps)

Über CKW

Die CKW-Gruppe ist eine Dienstleisterin für Energie, Daten und Infrastruktur in der Zentralschweiz. Seit 125 Jahren versorgt das Unternehmen seine mittlerweile über 200’000 Endkunden aus den Kantonen Luzern, Schwyz und Uri mit Strom. Hinzu kommen innovative Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Connectivity & IT-Infrastruktur, Elektro & Licht, Energietechnik, IT & Kommunikation sowie Security. Die CKWGruppe beschäftigt über 1’800 Mitarbeitende. Mit rund 300 Lernenden in 14 Berufen ist sie die grösste privatwirtschaftliche Lehrlingsausbildnerin der Zentralschweiz.

Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete CKW einen Umsatz von CHF 917,1 Mio. Mit 81% der Aktien ist die Axpo Holding AG Mehrheitsaktionärin von CKW, die Aktien werden auf der Handelsplattform «eKMU-X» der Zürcher Kantonalbank gehandelt.

