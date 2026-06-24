Migration abgeschlossen: Alle 24 ESPRIT-Banken sind mit ti&m Banking live

Zürich – Mit der letzten Migrationswelle Ende Mai 2026 nutzen alle 24 Verbundbanken des ESPRIT Netzwerks das Mobile- und E-Banking von ti&m. ti&m Banking gehört damit zu den meistgenutzten Banking-Lösungen der Schweiz.

Was im September 2024 als ambitioniertes Gemeinschaftsprojekt begann, wurde Ende Mai 2026 abgeschlossen: Sämtliche 24 Mitgliedsbanken des ESPRIT Netzwerks nutzen neu ti&m Banking als gemeinsame Mobile- und E-Banking-Lösung. Gestartet mit der ersten Go-live-Welle im November 2025, rollte die Migration über mehrere Etappen pro Bank und über das gesamte Netzwerk gestaffelt.

ESPRIT Netzwerk als zentraler Koordinator

Das Projekt stellte hohe Anforderungen: über 20 beteiligte Banken, unterschiedliche Kundensegmente und entsprechend unterschiedliche Anforderungen und ein ambitionierter Zeitplan. Als zentraler IT-Dienstleister und Betreiber der gemeinsamen Bankingplattform übernahm das ESPRIT Netzwerk die Koordination zwischen den einzelnen Banken, ti&m und weiteren Partnern.

Für Bernhard Fässler, CEO der ESPRIT Netzwerk AG, ist das Projekt ein Beleg für die Stärke des Verbundmodells: «Die Skaleneffekte und Synergien einer gemeinsamen Banking-Plattform sind enorm. Genau wie die Bündelung von Know-how und Ressourcen im Netzwerk, die gerade bei einem Projekt dieser Grösse besonders deutlich wird.»

Offene Architektur als entscheidendes Argument

Neben Performance und Stabilität überzeugte ti&m Banking das ESPRIT Netzwerk und die einzelnen Banken durch seine Offenheit, den breiten Funktionsumfang sowie die Möglichkeit, individuelle Anforderungen je Bank umzusetzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der ti&m Banking Adapter, der das Frontend vom Kernbankensystem entkoppelt. Er gibt jeder Bank den Spielraum für individuelle Module und Weiterentwicklungen ohne zusätzliche Komplexität für das gesamte Netzwerk.

«Uns überzeugt das Gesamtpaket von ti&m Banking: die einheitliche Lösung für Mobile- und Web-Banking, der Funktionsumfang, die bLink-Integration und vor allem die offene Architektur mit dem ti&m Banking Adapter, der uns unabhängiger vom Kernbankensystem macht und die Weiterentwicklung vereinfacht.»

Bernhard Fässler, CEO ESPRIT Netzwerk AG

Reibungsloser Go-live dank gestaffelter Migration

Die Umstellung der Banken und ihrer Kundinnen und Kunden erfolgte jeweils in mehreren Etappen pro Bank und gestaffelt über das gesamte Netzwerk. Dies trug wesentlich zur reibungslosen Durchführung bei. Bernhard Fässler zieht ein positives Fazit: «Das Projekt war nie kritisch. Die Migration verlief sehr gut, und die böse Überraschung am Schluss blieb aus. Alle Beteiligten – das ESPRIT Netzwerk, ti&m, die Banken und weitere Partner – haben am gleichen Strick gezogen.»

Gemeinsam in die nächste Phase

Der Abschluss der Migration beendet für ti&m und das ESPRIT Netzwerk nicht die Zusammenarbeit, sondern leitet eine neue Phase ein. Die offene Architektur der Plattform ist dafür die Basis. «Der erfolgreiche Abschluss der Migration ist ein Meilenstein, den es zu feiern gilt. Aber wir blicken bereits nach vorne: gemeinsam mit dem ESPRIT Netzwerk werden wir das Mobile- und E-Banking weiterentwickeln und neue Anforderungen umsetzen», sagt Thomas Wüst, CEO von ti&m. (ti&m/mc)