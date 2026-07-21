newhome setzt auf Open Datastack von ti&m

Zürich – Das Schweizer Immobilienportal newhome führt mit Open Datastack von ti&m eine KI-gestützte, offene Datenplattform ein. Ziel ist es, Datenquellen effizient zu vernetzen, Datensilos aufzubrechen und geschäftsrelevante Erkenntnisse schneller verfügbar zu machen. Damit schafft newhome die Basis für eine noch konsequentere datengetriebene Unternehmenssteuerung und die Weiterentwicklung seiner digitalen Angebote.

Daten sind für digitale Marktplätze ein strategischer Erfolgsfaktor. Sie verbinden Angebot und Nachfrage, machen Marktbewegungen sichtbar und liefern die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Mit Open Datastack etabliert newhome eine zentrale Datenplattform, welche Daten aus unterschiedlichen Quellen integriert, harmonisiert und für Analysen, Reporting sowie operative Prozesse verfügbar macht.

Der neue Ansatz ermöglicht es, Daten nicht mehr isoliert innerhalb einzelner Anwendungen zu betrachten, sondern unternehmensweit als strategische Ressource zu nutzen. Fachbereiche erhalten so einen schnelleren und einfacheren Zugang zu relevanten Informationen, während Datenqualität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit verbessert werden.

Mehr als klassische Business Intelligence

Im Gegensatz zu traditionellen BI-Lösungen vereint Open Datastack Datenintegration, Datenverarbeitung, Speicherung, Governance und Reporting in einer modularen Plattformarchitektur. Dadurch kann newhome neue Datenquellen flexibel anbinden, Datenflüsse effizient steuern und Auswertungen schneller bereitstellen.

Ein zentrales Merkmal ist der Fokus auf digitale Souveränität. Die Plattform basiert auf etablierten Open-Source-Technologien und reduziert die Abhängigkeit von proprietären Einzellösungen. Gleichzeitig ermöglicht der modulare Aufbau eine flexible Weiterentwicklung entsprechend den geschäftlichen und technologischen Anforderungen.

Gemeinsame Weiterentwicklung von Plattform und Prozessen

Die Einführung von Open Datastack erfolgte in einem rund sechsmonatigen Transformationsprojekt, das von einem gemeinsamen Team von newhome und ti&m umgesetzt wurde. Neben der technischen Implementierung standen insbesondere die fachlichen Anforderungen der Bereiche Sales, Marketing, Produktmanagement und Customer Care im Fokus.

Gemeinsam wurden bestehende Datenprozesse analysiert, die Datenaufbereitung optimiert sowie Auswertungslogiken und Dashboards neu konzipiert. Entstanden sind unter anderem Reporting- und Monitoring-Lösungen zur Analyse der Marktposition von newhome sowie Management-Dashboards für die Unternehmenssteuerung.

Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse fliessen zugleich in die kontinuierliche Weiterentwicklung von Open Datastack ein und stärken damit die Plattform für zukünftige Anwendungsfälle.

Daten als strategische Unternehmensressource

«Für uns sind Daten weit mehr als eine Grundlage für Auswertungen. Sie bilden das Fundament unseres digitalen Geschäftsmodells und sind entscheidend für die Weiterentwicklung unseres Portals sowie die Steuerung des Unternehmens», sagt Dr. Roman Timm, CEO von newhome.

«Mit Open Datastack verfügen wir über eine zukunftsfähige Datenplattform, die uns hilft, neue Datenquellen schneller zu integrieren, Zusammenhänge besser zu verstehen und Erkenntnisse gezielter in geschäftlichen Mehrwert zu überführen. Gleichzeitig stärken wir unsere digitale Souveränität und schaffen die Voraussetzungen für datengetriebene Innovationen.»

Auch für ti&m ist die Einführung bei newhome ein wichtiger Erfolg. «Open Datastack ist für Organisationen gemacht, die aus komplexen Datenlandschaften belastbare Erkenntnisse gewinnen wollen. Offen, souverän und AI-ready. Mit newhome zeigt sich, wie eine moderne Datenplattform Unternehmen dabei unterstützt, Daten strategisch zu nutzen und gleichzeitig flexibel, transparent und unabhängig zu bleiben. Was mich besonders freut ist, dass immer mehr Organisationen auf digital souveräne Lösungen wie unseren Open Datastack setzen», so Thomas Wüst, CEO von ti&m. (ti&m/mc/ps)

Über Open Datastack

Open Datastack ist die offene Datenplattform von ti&m. Sie verbindet Datenintegration, Processing, Storage, Governance und Business Intelligence in einer modularen Architektur. Unternehmen können Datenquellen verschiedenster Art anbinden, Daten zentral harmonisieren und über intuitive Dashboards, Reports und kollaborative Workflows nutzbar machen. Dank Open-Source-basierter Architektur, flexiblen Betriebsmodellen – SaaS, Betrieb durch ti&m oder Eigenbetrieb – sowie integrierten Schnittstellen für KI-Anwendungen unterstützt Open Datastack Unternehmen dabei, Datensouveränität, Kostentransparenz und AI-Readiness zu verbinden.