Mit neuer Geschäftsleitungsfunktion und bewährten Kräften in die nächste Entwicklungsphase

MoneyPark richtet die Organisation weiter auf profitables Wachstum und operative Exzellenz aus. Andreas Felscher übernimmt per 1. Oktober 2025 die Leitung des neu geschaffenen Geschäftsleitungsbereichs Business Development. Martin Diethelm verantwortet seit 1. Juli 2025 die Hypothekarbewirtschaftung für institutionelle Kunden (finovo).

Nach erfolgreicher Vertriebsintegration liegt der Fokus bei MoneyPark auf der Weiterentwicklung

Ende 2024 hat MoneyPark die Ambition, die Marktführerschaft in der Vermittlung von Hypotheken und Immobilien weiter auszubauen, bekräftigt. Grundlage dafür sind noch effizientere, kostenbewusstere Kernprozesse sowie die gezielte Erweiterung der Bereiche Hypothekar- und Immobilienvermittlung und das Servicing (Bewirtschaftung) von Hypotheken für institutionelle Kunden. Nach dem erfolgreichen Übergangsjahr 2024, in welchem das MoneyPark Vertriebsnetz in den Helvetia Vertrieb integriert und ausgebaut wurde, fokussiert das Unternehmen nun auf die Entwicklung innovativer Hypothekarprodukte, den Ausbau des finovo-Servicings, sowie die Entwicklung und Erprobung neuer Lösungen für Partner. Dafür wurde der neue Bereich Business Development mit Fokus auf die Entwicklung innovativer Lösung und die Gewinnung neuer institutioneller Partner geschaffen und die Hypothekarbewirtschaftung (finovo) auf noch höhere Qualität, mehr Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgerichtet.

Bewährte Kräfte werden Produktinnovation, Skalierbarkeit und starkes Servicing vorantreiben

Als Mitgründer von finovo im Jahr 2016 und bisheriger CTO und COO kennt Martin Diethelm die Leistungen und Kunden des Unternehmens hervorragend und wird die operative Exzellenz mit Kontinuität und Qualität weiter vorantreiben. Er hat per Anfang Juli 2025 die Leitung von finovo von Sebastian Adam übernommen, der im Übergangsjahr den Service Provider für institutionelle Anleger geführt hat. Andreas Felscher war knapp zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei UBS tätig, bevor er im Juni 2023 bei MoneyPark als Head Sales Strategy & Transformation startete. Ab Oktober 2023 übernahm er im Rahmen der Teilintegration des Vertriebs in die Strukturen von Helvetia als Leiter Refinanzierungszentrum den Aufbau des neu geschaffenen Bestandskundenzentrum mit Standorten in Zürich und Lausanne. Dank seiner Erfahrung kennt er beide Organisationen – Helvetia und MoneyPark – sowie das Marktumfeld und wird als Brückenbauer die Produktentwicklung und institutionelle Geschäftsentwicklung von MoneyPark vorantreiben. „Mit klaren Verantwortlichkeiten für die Geschäftsentwicklung und die Hypothekarbewirtschaftung setzen wir unsere Strategie, welche auf innovative Produkte, starkes Servicing und skalierbare Abläufe setzt, konsequent um. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Martin Diethelm und Andreas Felscher in ihren neuen Funktionen“, sagt Lukas Vogt, CEO MoneyPark. (MoneyPark/mc/ps)