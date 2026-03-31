Wyden integriert Krypto-Market-Maker Wincent in sein Liquiditätsnetzwerk

Zürich – Wyden, eine institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, integriert Wincent, einen der weltweit bekannten Hochfrequenz-Krypto-Market-Maker und Liquiditätsanbieter, in sein Liquiditätsnetzwerk.

Wincent bietet umfassende und zuverlässige Liquidität über internationale Krypto-Börsen und ausserbörsliche Handelsplätze. Die Algorithmen des Unternehmens stellen kontinuierlich Angebote auf beiden Seiten des Marktes bereit und gewährleisten so enge Spreads, geringe Slippage und Stabilität – selbst unter volatilen Marktbedingungen. Wincent wickelt täglich rund 500’000 Transaktionen mit einem Nominalvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar ab.

Durch die Einbindung der Liquidität von Wincent profitieren die institutionellen Wyden-Kunden von einer erstklassigen Preisbildung und umfangreichen Orderbüchern für über 200 digitale Vermögenswerte und mehr als 17 globale Handelsplätze. Dies verbessert die Ausführungsmöglichkeiten für Banken und Broker, die mit digitalen Vermögenswerten handeln. Die Abwicklung erfolgt über die Echtzeit-Technologie „Smart Order Routing“ von Wyden.

Andy Flury, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Wyden, sagt: „Aufgrund seiner Grösse und Expertise im Hochfrequenzhandel ist Wincent eine wichtige Ergänzung für unser Liquiditätsnetzwerk. Als einer der zehn weltweit führenden Market Maker bietet Wincent die Handelsbreite und Zuverlässigkeit, die unsere institutionellen Kunden benötigen. Diese Integration festigt die Position von Wyden als erste Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige Ausführung und Zugang zu den weltweit führenden Anbietern von Liquidität für digitale Vermögenswerte suchen.“

Boris Sebosik, Chief Business Development Officer bei Wincent, sagt: „Durch die Partnerschaft mit Wyden erweitert sich die Reichweite der Liquidität von Wincent auf ein breiteres Netzwerk, bestehend aus Banken und Brokern. Diese streben die Ausführung von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten auf institutionellem Niveau an. Durch die Kombination unserer Hochfrequenz-Market-Making-Fähigkeiten mit der Handelsinfrastruktur und dem intelligenten Order-Routing von Wyden erleichtern wir institutionellen Anlegern den Zugang zu hoher Liquidität, engeren Kursspannen und einer effizienteren Ausführung auf dem gesamten Markt für digitale Vermögenswerte.“ (Wyden/mc/hfu)