Moritz Mann neuer CEO von Ontinue

Zürich – Ontinue, Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), hat Moritz Mann zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Er übernimmt mit sofortiger Wirkung vom bisherigen CEO Geoff Haydon, der sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen wird.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Cybersecurity-Branche bringt Moritz Mann eine hohe Kontinuität und fundiertes Branchenwissen in die Rolle des CEO ein. Zuletzt war er als Chief Strategy Officer tätig und gilt als massgeblicher Architekt der Unternehmensstrategie und der Produktausrichtung. Mann ist zudem die treibende Kraft hinter der Vision des Agentic SOC (Security Operation Center) von Ontinue. Der KI-native Ansatz für Managed Security Operations kombiniert erfahrene menschliche Analysten und Cybersecurity-Spezialisten mit intelligenter Automatisierung via KI-Agenten, um Kundenumgebungen in grossem Massstab zu schützen. Als CEO wird sich Moritz Mann darauf konzentrieren, die Verbindung von Kundenanforderungen, Produktinnovation und Marktausführung weiter zu stärken, die Führungsrolle von Ontinue im Bereich Agentic Security Operations zu beschleunigen und gleichzeitig die Position als führender MXDR-Partner für Microsoft-Kunden weiter auszubauen.

„Europa rückt immer stärker in den Fokus von Cyberkriminellen“, warnt Mann. „Nicht nur das Angriffsvolumen nimmt stetig zu, sondern auch die Raffinesse, mit der Hacker vorgehen. Hinzu kommt, dass mittlerweile zwischen initialem Zugriff bei einem Security-Vorfall und dem Zeitpunkt, ab dem Hacker ihre Kontrolle ausweiten, nur noch wenige Sekunden vergehen. Gleichzeitig schnüren europäische Institutionen sehr enge Korsagen aus Gesetzen und Regulierungen, die hiesige Unternehmen sicherer und unabhängiger von nicht-europäischen Cybersecurity-Anbietern machen sollen. Der Druck und der Bedarf an vertrauenswürdigen MXDR-Partnern steigen also immens. Um Letzteren zu decken, braucht es lokale Provider von Sicherheitstechnologie und -services wie Ontinue. Ein Fokus meiner Arbeit wird also darin liegen, das digitale Europa marktübergreifend zu einem sichereren Ort und zu einem möglichst harten Pflaster für Cyberkriminelle zu machen.“

„Moritz Mann hat massgeblich die Differenzierung und den Wachstumskurs von Ontinue geprägt“, ergänzt Dr. Bernd-Michael Rumpf, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Ontinue. „Seine Ernennung zum CEO steht für einen sorgfältig geplanten Führungswechsel im Einklang mit der langfristigen Strategie von Ontinue. Mann bringt tiefgehende technische und produktspezifische Expertise, ein starkes Marktverständnis sowie eine klare, kundenorientierte Umsetzungsperspektive mit. Der Verwaltungsrat hat vollstes Vertrauen in seine Fähigkeit, Ontinue durch die nächste Wachstumsphase zu führen.“

Ontinue startet mit seinem neuen CEO und mehr als 250 hochzufriedenen Kunden weltweit in das nächste Kapitel aus einer Position der Stärke heraus. Das Unternehmen verfügt über eine sich schnell beschleunigende Go-to-Market-Dynamik, die durch seine Microsoft-First-MDR-Plattform und die wachsende globale Partnerschaft mit Microsoft angetrieben wird. Die Nachfrage nach eben jenen Leistungen steigt zudem weiter, da Unternehmen zunehmend moderne Alternativen zu traditionellen SOC-Modellen suchen, die mit Skalierung, Komplexität und der Flut an Alerts zu kämpfen haben.

Im Zentrum der Dynamik von Ontinue steht die Vision eines Agentic SOC. Gemeint ist ein Next-Generation-Ansatz für Managed Security Operations, der für eine Bedrohungslandschaft entwickelt wurde, die sich rapide bewegt. Anstatt sich ausschliesslich auf menschliche Analysten oder reine Automatisierung zu verlassen, vereint das Modell von Ontinue intelligente KI-Agenten und erfahrene menschliche Cyber Defender in einem einheitlichen Sicherheitsbetriebssystem, das nativ in den Microsoft-Security-Stack integriert ist. Das Agentic SOC von Ontinue ermöglicht auf diese Weise Bedrohungsuntersuchung und -reaktion sowie eine Verbesserung der Cyberabwehr mit einer Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und kontextuellen Einordnung, die traditionelle SOC-Modelle nicht erreichen. (Ontinue/mc/hfu)

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